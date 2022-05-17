商品房銷售額按年挫46.6% 12年最傷

內地樓市正進一步疲弱，前4個月全國房地產開發投資按年下降2.7%，創疫情爆發以來的最低水平。而銷售數據來看，4月商品房銷售額按年下降46.6%，創12年來最大跌幅。

分析認為，數據顯示今年以來中央、地方

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