商品房銷售額按年挫46.6% 12年最傷 中國版 2022/05/17 分享： 分享： 內地樓市正進一步疲弱，前4個月全國房地產開發投資按年下降2.7%，創疫情爆發以來的最低水平。而銷售數據來看，4月商品房銷售額按年下降46.6%，創12年來最大跌幅。 分析認為，數據顯示今年以來中央、地方 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 內地4月工業零售固投數據 全遜預期 今日 內地4月工業零售固投數據 全遜預期 李克強再促穩經濟大盤 政策勢加碼 今日 李克強再促穩經濟大盤 政策勢加碼 城鎮失業率升至6.1% 青年18.2%創新高 今日 城鎮失業率升至6.1% 青年18.2%創新高 你可能感興趣 內地4月工業零售固投數據 全遜預期 今日 01:00 內地4月工業零售固投數據 全遜預期 李克強再促穩經濟大盤 政策勢加碼 今日 01:00 李克強再促穩經濟大盤 政策勢加碼 城鎮失業率升至6.1% 青年18.2%創新高 今日 01:00 城鎮失業率升至6.1% 青年18.2%創新高 疫情 中國 國家統計局 經濟數據表現 中原地產 人民幣 銀行