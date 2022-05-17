城鎮失業率升至6.1% 青年18.2%創新高 中國版 2022/05/17 分享： 分享： 根據國家統計局數據顯示，4月份全國城鎮調查失業率為6.1%，比3月份的5.8%、上升0.3個百分點，創2020年2月以來最高。其中16至24歲青年人口調查失業率為18.2%，為歷史新高。 31個大城市 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 內地4月工業零售固投數據 全遜預期 今日 內地4月工業零售固投數據 全遜預期 李克強再促穩經濟大盤 政策勢加碼 今日 李克強再促穩經濟大盤 政策勢加碼 商品房銷售額按年挫46.6% 12年最傷 今日 商品房銷售額按年挫46.6% 12年最傷 你可能感興趣 內地4月工業零售固投數據 全遜預期 今日 01:00 內地4月工業零售固投數據 全遜預期 李克強再促穩經濟大盤 政策勢加碼 今日 01:00 李克強再促穩經濟大盤 政策勢加碼 商品房銷售額按年挫46.6% 12年最傷 今日 01:00 商品房銷售額按年挫46.6% 12年最傷 中國 失業率 國家統計局 畢業 經濟數據表現