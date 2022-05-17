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城鎮失業率升至6.1% 青年18.2%創新高

中國版 2022/05/17

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根據國家統計局數據顯示，4月份全國城鎮調查失業率為6.1%，比3月份的5.8%、上升0.3個百分點，創2020年2月以來最高。其中16至24歲青年人口調查失業率為18.2%，為歷史新高。

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