城鎮失業率升至6.1% 青年18.2%創新高

根據國家統計局數據顯示，4月份全國城鎮調查失業率為6.1%，比3月份的5.8%、上升0.3個百分點，創2020年2月以來最高。其中16至24歲青年人口調查失業率為18.2%，為歷史新高。

31個大城市

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