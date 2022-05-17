內地4月工業零售固投數據 全遜預期 統計局：疫情受控+政策發力 5月望改善 中國版 2022/05/17 分享： 分享： 內地新冠疫情持續，受上海等多地封控管控影響，被稱為「三頭馬車」的工業、零售及固投，4月份數據全遜市場預期，工業及零售大幅下跌創逾兩年新低，前4個月投資按年增速亦降至年內低位，全國城鎮調查失業率相應升至 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 李克強再促穩經濟大盤 政策勢加碼 今日 李克強再促穩經濟大盤 政策勢加碼 商品房銷售額按年挫46.6% 12年最傷 今日 商品房銷售額按年挫46.6% 12年最傷 城鎮失業率升至6.1% 青年18.2%創新高 今日 城鎮失業率升至6.1% 青年18.2%創新高 你可能感興趣 李克強再促穩經濟大盤 政策勢加碼 今日 01:00 李克強再促穩經濟大盤 政策勢加碼 商品房銷售額按年挫46.6% 12年最傷 今日 01:00 商品房銷售額按年挫46.6% 12年最傷 城鎮失業率升至6.1% 青年18.2%創新高 今日 01:00 城鎮失業率升至6.1% 青年18.2%創新高 經濟數據表現 疫情 中國 A股 貨幣政策 失業率 財政政策 國家統計局 社會消費品零售總額 固定資產投資