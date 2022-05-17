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內地4月工業零售固投數據 全遜預期

統計局：疫情受控+政策發力 5月望改善

中國版 2022/05/17

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內地新冠疫情持續，受上海等多地封控管控影響，被稱為「三頭馬車」的工業、零售及固投，4月份數據全遜市場預期，工業及零售大幅下跌創逾兩年新低，前4個月投資按年增速亦降至年內低位，全國城鎮調查失業率相應升至

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