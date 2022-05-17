人力資源管理添效率 自動化方案4大好處 行政人員版 2022/05/17 分享： 分享： 【本報訊】疫情改變了員工的工作態度，在大辭職潮下，企業更應着重挽留員工，以減企業招聘壓力。 據自動化軟件平台公司UiPath首席人力資源官Bettina Koblick表示，大多數企業使用自動化方案可提 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 企業招聘重技能 員工需自我增值 2022/05/16 企業招聘重技能 員工需自我增值 擁3技能奪職場優勢 變革思維加強創新 2022/05/13 擁3技能奪職場優勢 變革思維加強創新 企業拓人才庫4招 多元包容發揮潛力 2022/05/12 企業拓人才庫4招 多元包容發揮潛力 聘用學生7大好處 工作積極帶來新思維 2022/05/11 聘用學生7大好處 工作積極帶來新思維 英60企4天工作試驗 提升幸福感留住人才 2022/05/10 英60企4天工作試驗 提升幸福感留住人才 職場技能 職場文化 職位招聘 職業生涯 商業 疫情 壓力 人力資源