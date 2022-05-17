人力資源管理添效率 自動化方案4大好處

【本報訊】疫情改變了員工的工作態度，在大辭職潮下，企業更應着重挽留員工，以減企業招聘壓力。

據自動化軟件平台公司UiPath首席人力資源官Bettina Koblick表示，大多數企業使用自動化方案可提

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