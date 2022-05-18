周一剛發布的官方信息，上海計劃是再分三階段解封復元。以最後階段六月中旬為復市復產全面正常化來算，即主要是封了兩個半月，個別區有更早被封的，前後共三個月不等。

聽到不少商場及營業機構，這周都陸續叫員工去店內視察，做復工準備，兼要安好場所碼，日後可能要入店必掃碼。

但市面何時真能回復正常？除大型商場外，那些上海特色的小店會翻生嗎？看到一知名逛街博主做的訪問，上海幾條有名時尚餐飲街道上的特色小店，店主都是硬生生兩個月只開支沒收入。一些有集團規劃的創意園區內的店好一些，大房東免租幾個月，但小店呢？則近三個月是白費租金，人工方面，員工都主動特殊期間工資打折。

相信今次對商店經營的衝擊，會比前年那一波打擊大得多。因為是長時間的全停擺，供應鏈都斷了，人和生意都走了，要重新建立起商貿生態圈不易。等如你部機器，不是說停了一陣之後，一重新開機就能run得順的。

小店圈有兩種說法，一是撈底。因為新一輪關舖潮會來（封城期間，就算想關也做不了手續，而解封後則會迎來大波討債潮），可能導致店舖、租金甚至成本下降，反而是創業好時機。他們相信，上海的商貿機會，還是回重來。

悲觀者主要認為，哪怕是解封啟市，消費心態和運作方式都已大改變。基於對經濟前景擔心，消費意慾不如過往。更重要是經營將出現很大不確定因素，例如不知道甚麼時候，又有員工感染，小則不能上班，大則店舖甚至區域又要封閉。做生意，最重要看前景、看風險。今天的上海，短期一年內，市場會慢慢回升，但前景不明，而風險則很大。