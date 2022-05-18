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肝的訊號

副刊版 2022/05/18

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人體內五臟六腑有甚麼狀況，皆從身體有迹可尋。例如肝不夠健康，有幾個地方會發出訊號：

一、眼白發黃：肝開竅於目，故夜睡會眼睛乾澀。極端的病例是黃疸型肝炎或者淤膽型肝炎，有眼白全都發黃的現象。但即使沒有肝炎，肝不好的人，眼白也會呈現不同程度的泛黃色。要看眼白，不要只看左右兩邊，要把下眼瞼輕輕拉下察看平時看不到的眼白，那些夜瞓、肝功能差的人，往往在這個位置的眼白有泛黃迹象。

二、臉色帶青灰色：肝不健康的，人面色亦不會好。肝屬木，中醫認為青色是肝膽之色，人生氣會動青筋，即嬲到動了肝氣。若肝膽系統鬱滯不暢，毒素不能排走，面色必呈現一層青灰色，黯啞而無光。因此，察看一個人的面容，觀其色澤，大概可知其臟腑和脾氣。情緒起伏大、憂鬱、暴躁的人，肝一定差，面色一定灰濛濛的，嚴重者是青黑色。

三、指甲異樣：肝主筋，《素問．六節藏象論》：「肝者……其華在爪。」爪即指（或趾）甲，指甲屬筋之伸延，肝差的人，末梢血液循環差，指甲色澤枯萎，會可能出現白指甲，又或形狀不完整，或崩或裂、或有凸起的稜綫、又或向下凹陷，那是肝血虛虧的反映。肝血充盈的話，指甲是堅厚的，不容易斷裂或凹凸不平，顏色也較為潤澤。

四、黃褐斑（女士為多）：中醫稱之肝斑，若看足厥陰肝經（支派一），它在面頰經過的位置，就是很多女性長出黃褐斑的地方。肝血要有兩大條件才能漂亮，一是要充盈、二是暢順不鬱，只充盈但不暢順，都是失調的一種。《本草綱目》中也指出，氣血失調會導致皮膚色素沉黑：「夫面黧黑者，由臟腑有痰飲，或者皮膚受風邪，致令氣血不調，則生黑。」故此，女性想靚，必不能鬱，因肝血失調，內裏肝鬱脾虛，久而久之，就會長出黃褐斑來。

以上是比較明顯、單憑肉眼就可看出的肝之訊號。明天再續。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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