人體構造精巧，關節不能差之毫釐。尤其肩胛與足踝位置精準，不偏不倚，保證功能正常。但由於日常姿勢及傷患病史等，可致關節錯位，症狀包括活動時咯咯作響，繼而加快勞損及退化。以下將談談足踝結構及其錯位成因及自療方法。

足踝由脛、腓、距及跟骨組成，踝關節前寬後窄，脗口程度形如屋柱樑的榫卯。小腿天生脛短腓長，脛腓關節空間亦前寬後窄，這讓足踝作背伸動作時，距骨能深陷並穩定在足踝關節內，提供良好的關節穩定性。若作蹠屈動作，榫卯打開，足踝縫隙增大，這會容許足踝作更多內收外展動作，若配合足弓情況，能讓足掌面更易適應路面傾斜及不平情況。

正常的足踝在步行過程中重複背伸與蹠屈，使足關節循環於高柔韌度與高穩固度之間，若配合腳掌及膝關節的旋轉動作，使足掌能於步行間適應路面不同狀況及吸收震動。但若踝關節錯位，入榫動作出錯，輕則產生足踝咯咯響聲，重則病理會牽一髮動全身，足踝四周軟組織受壓，足背伸功能不全，包括阿基里斯腱及腓骨肌群等的肌腱勞損。

自療運動包括距骨鬆弛手法及小腿拉筋運動：前者（左圖）以對側食指拇指按住距骨，並施以向後推壓力，另一手推向足掌，作足背伸動作，可改善距骨前移錯位情況；後者作弓字步拉筋，動作要領要留意後膝保持伸直，身前傾至後小腿有牽拉感，保持10秒、重複5次。

此外，亦應留意足踝其可發聲來源，常見例如足跟後外側腓骨肌滑車或足踝關節退化。注意足弓高低及肌力狀況，觀察步姿或跑姿，以全面了解下肢及足踝結構問題及功能缺陷。

▲ 足踝咯咯聲