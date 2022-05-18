交易貨真價實 保「元宇宙」市場發展

「臉書之父」朱克伯格去年10月把Facebook易名為Meta，原因是他認為現有的社交網絡已缺乏創意空間，所以計劃以Meta公司投資800億美元創建「元宇宙」，為年輕人提供更多發揮創意的機會。

用戶可以在「元宇宙」中開發自己的小宇宙，例如建造虛擬咖啡廳、遊戲室等，進行不同形式的虛擬社交活動。最近就有香港媒體與「元宇宙」公司合作，計劃把香港名勝（如維多利亞港）搬到「元宇宙」中，讓國際遊客「虛擬地」欣賞香港美景。

朱克伯格「為青年製造創意機會」的一番說話娓娓道來，但現實真是如此嗎？Meta公司於美國上市，業務遍布全球，在商言商，公司也要向股東交代，若是完全無利可圖的生意，朱克伯格會如此積極吹捧嗎？

Meta開發Horizon Worlds「元宇宙」平台，用戶可以在平台上進行社交、網遊、開會、上課、買賣等活動，而虛擬世界買賣的營商模式，猶如現實世界百貨公司寄售（Consignment）服務，網上寄售客戶每賣出一件產品，平台商如Meta便從中抽取佣金獲利。

「虛擬交易」（Virtual Transaction）是「元宇宙」經濟模型的核心，因此平台商都會千方百計製造有利條件，增加虛擬交易量。「元宇宙」的設計目標，是模仿甚至超越實體世界，在這「數碼孿生」（Digital Twins）基礎之下，「元宇宙」的商業模型與實體商務相比別具創意。

無論如何，做生意要「貨真價實」的金科玉律是無分虛實的，「元宇宙」也不例外；但在「元宇宙」市場實踐這個規律卻殊不容易，主要原因是用戶在「元宇宙」進行買賣，難以確認「貨真」，以及保證「價實」。

NFT認證 防假虛擬資產

「元宇宙」出售虛擬資產（Digital Asset），例如數碼藝術品、虛擬房地產等，這些都是數碼化物體（Digital Object），所以很容易在網上被複製，導致買家難以分辨產品真偽，大大增加「元宇宙」市場的風險。為減低此風險，互聯網公司積極推行以「區塊鏈」和「虛擬貨幣」技術為核心的「非同質化代幣」（NFT），用作證實虛擬資產的原創性和真實性，這種做法可增強「元宇宙」交易平台的可靠性，以及買賣雙方對交易的信心。

成功NFT交易案例比比皆是，例如去年國際拍賣公司佳士得以6,930萬美元天價出售Beeples數碼藝術品《每一天：前5,000天》（Everydays: The First 5,000 Days）便轟動全球，令NFT商務頓時受到全球注視。

據悉，Meta公司正在研究採用「social tokens」、「reputation tokens」等NFT代幣，吸引更多用戶投入Horizon Worlds。然而，這裏值得一提的是，不少網民都誤以為NFT是貨幣，但實際上，它在網上交易過程中是用作證明產品是獨一無二的認證工具，與支付無直接關係。

虛擬幣價格動盪 交易風險大

愈來愈多公司為方便網上交易，提供各種網上支付方案，例如信用卡、銀行過數、電子支付等，但這些方案要通過中央審核，略為需時，有時更難以避免會耽誤交易。有見及此，部分公司採用基於去中心化（Decentralised）技術的虛擬貨幣（Cryptocurrency）進行買賣，市場較為常用的非比特幣及以太幣莫屬。

然而，這些貨幣違反「價實」的基本原則，它們的價格不穩定，令買家面對極大風險，絕對不利「元宇宙」市場的持續發展。例如一位用戶於去年11月花100塊比特幣（即約600萬美元）買了一件數碼藝術品，到今天市值約300萬美元，該用戶因此嚴重虧蝕；又例如另一虛擬貨幣LUNA，近日價格暴瀉99%，曾跌至接近0美元水平。

導致虛擬貨幣動盪的主要原因之一，是它背後沒有抵押品支持，例如金本位、與美金或一籃子貨幣掛鈎等，因此其價格不斷浮動，被市場牽着走，甚至形成不良炒風。

Meta對虛擬貨幣市場一直垂涎三尺，據傳媒報道，繼Facebook於2019年嘗試推出Libra幣失敗之後，Meta計劃發行另一新貨幣Zuck Bucks，目的明顯是為Horizon Worlds「元宇宙」超大型「揾錢」平台作好準備。

央行數碼貨幣 元宇宙營商關鍵

各國政府皆銳意推動數碼經濟，為減低上述交易雙方在支付上的風險，推出「中央銀行數碼貨幣」（CBDC），例如電子人民幣（eCNY）。相比私人虛擬貨幣，CBDC的主要優點是它與國家的實體通用幣一對一掛鈎，雖然現階段CBDC在「元宇宙」市場上還未正式使用，但筆者認為這是「元宇宙」營商的關鍵，CBDC全球普及化指日可待。

另一個在虛擬交易過程中出現的操作問題，是數碼資產的定價，例如誰能決定Beeples作品的價格呢？眾所周知，定價（Pricing）是市場管理學中的「營銷組合」4P之一，對新產品上市非常重要。普遍認為定價是市場行為，是供求主導，但在「元宇宙」中，創造需求是一門非傳統學問，並非一般實體市場推廣手段能及。今天不少人對NFT期望是有點過高，以為有了NFT，「元宇宙」交易便能可靠地進行，但現實並非如此。

要解決這個問題，需要一個可信度高的認證和定價機構，筆者建議香港利用其國際金融中心的經驗和信用，成立「數碼資產交易所」承擔這個任務，成為中國「元宇宙」對外的超級聯繫人；交易所更可以兼容「虛擬金融管理局」的角色，制定虛擬貨幣管理制度。