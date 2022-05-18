自動車機械人送餐 Uber Eats加州試行 行政人員版 2022/05/18 分享： 分享： 疫情改變大眾的生活習慣，也促進「無人經濟」發展。Uber宣布將以加州兩個城市為試點，推出Uber Eats自動駕駛車輛送餐服務，以及行人道機械人（sidewalk robots）送餐服務。 服務是與現代 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 每周增200起底信息 私隱署研限制連結tg 今日 每周增200起底信息 私隱署研限制連結tg AirPods等產品 蘋果料改USB-C接口 2022/05/17 AirPods等產品 蘋果料改USB-C接口 應對收入訂戶跌 Netflix擬攻直播領域 2022/05/17 應對收入訂戶跌 Netflix擬攻直播領域 蘋果下月WWDC 開放部分現場活動 2022/05/16 蘋果下月WWDC 開放部分現場活動 首款量產電動車 豐田僅限作租賃 2022/05/16 首款量產電動車 豐田僅限作租賃 科技行業 科技硬件 科技軟件 IT技術 商業 疫情 服務 機械人 自動駕駛 Uber