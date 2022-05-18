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自動車機械人送餐 Uber Eats加州試行

行政人員版 2022/05/18

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疫情改變大眾的生活習慣，也促進「無人經濟」發展。Uber宣布將以加州兩個城市為試點，推出Uber Eats自動駕駛車輛送餐服務，以及行人道機械人（sidewalk robots）送餐服務。

服務是與現代

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欄名 : 科技新知

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