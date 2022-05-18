德福購物節逾萬貨品低至1折 周末設激筍優惠

黛安消費向來精明，最近收到風，德福廣場會喺今個星期五（20日）起一連4星期舉行「德福購物節」，有過萬件精選商品以優惠價低至1折發售。首階段由本月20日至6日2日舉行，主打美粧、餐飲、家居用品及零售美食類別優惠等；第二階段由6月3日至16日舉行，有唔少精選時裝、電子產品、鐘錶首飾及文具禮品等。

逢周五、六及日，場內更設「周末激筍限定優惠」，唔少人氣商戶都有參與，包括SK-II、FANCL、中原電器、位元堂、歐化傢俬、睡康寧等，部分產品仲有德福廣場獨家限定折扣或買一送一優惠㖭。公關姊妹透露，星級推介商品包括歐化傢俬意大利Butterfly全真皮2座位梳化半價、盞記燕窩蟲草專門店即食燕窩半價發售、Godiva Belgium 1926朱古力買一送一等。

商場同時會推出「多買多賞」消費獎賞，顧客喺指定商戶累積消費滿$1,500（需憑至少2張唔同單據，每張消費單據需滿$200），即可獲$200港鐵商場電子優惠券，每人換領次數不限。另外，MTR Mobile登記用戶喺5月逢周五、六、日及公眾假期，於指定商戶，例如時裝、童裝、皮鞋手袋、運動用品等，以電子貨幣消費滿$200，更可享5倍積分，一次消費就可獲多倍積分，好抵啊！

本文轉載自《晴報》

▲ Godiva Belgium 1926散裝巧克力買一送一

▲ 1折購買春夏服飾