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網購平台HOME+感謝祭 逢周二精選家電勁減

行政人員版 04:00 2022/05/18

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想換家電嘅朋友要留意喇，網購平台HOMEPLUS（HOME+）正推出感謝祭，即日起至6月13日，全場超過2,000件貨品勁減低至3折，每周精選貨品更有折上折優惠。黛安知道，優惠期內，HOME+逢周二將推出多款精選家電勁減，首周登場就有Dyson二合一空氣清新機、Gemini電焗爐、Panasonic窗口式冷氣機等，其中Delonghi咖啡機Magnifica S ECAM 22.110.SB更勁減$2,290，而家$3,798就可以買到喇。

今次感謝祭仲有多款抵買美食，包括美國和牛肉眼肩、蘇格蘭有機煙三文魚；兼有夏天戶外運動必備嘅Shiseido防曬乳、日本TSK便攜式運動風扇等；滙豐信用卡用戶喺HOME+購物滿$500，使用優惠碼「HSBCMAY」結帳更可即享$100優惠。

公關姊妹仲話，而家用$2,400購買HOME+電子現金券，仲送你指定24個月香港寬頻家居寬頻服務計劃，以及額外2張$100嘅HOME+電子優惠券㖭，想知多啲購物詳情可【按此】瀏覽。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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