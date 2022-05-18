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港物理治療師流失高 學會促檢討薪酬待遇

行政人員版 2022/05/18

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香港醫護人手不足問題日益嚴重，本地物理治療師流失率亦不斷創新高，更成專職醫療部門之冠。香港物理治療學會昨舉行記者會，發布本港物理治療師人力調查研究報告，預計5年內，本港將流失2至3成物理治療師，要求醫

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欄名 : Good Job Insight

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