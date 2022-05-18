港物理治療師流失高 學會促檢討薪酬待遇 行政人員版 2022/05/18 分享： 分享： 香港醫護人手不足問題日益嚴重，本地物理治療師流失率亦不斷創新高，更成專職醫療部門之冠。香港物理治療學會昨舉行記者會，發布本港物理治療師人力調查研究報告，預計5年內，本港將流失2至3成物理治療師，要求醫 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 人力資源管理添效率 自動化方案4大好處 2022/05/17 人力資源管理添效率 自動化方案4大好處 企業招聘重技能 員工需自我增值 2022/05/16 企業招聘重技能 員工需自我增值 擁3技能奪職場優勢 變革思維加強創新 2022/05/13 擁3技能奪職場優勢 變革思維加強創新 企業拓人才庫4招 多元包容發揮潛力 2022/05/12 企業拓人才庫4招 多元包容發揮潛力 聘用學生7大好處 工作積極帶來新思維 2022/05/11 聘用學生7大好處 工作積極帶來新思維 職位招聘 醫療行業 行業 治療 移民 退休 公立醫院 薪酬待遇 物理治療 物理治療師