這約會來得不易。

Riomaggiore這意大利小鎮有不少餐館，大部分都具備遊客水平，但米芝蓮提及的，則只此一間，名曰：Rio Bistrot，網上預約早已滿。為食醫生上午已為晚餐作打算，專程從另一小鎮跑來碰碰運氣，不出所料，接待員除以耍手擰頭作回應，還用有限英語嘗試解釋，因天雨的緣故，陽台座位未能使用，而室內座位亦有限，即使醫生獨行覓食，也不得要領。

死心不息地望着滿載意大利海鮮的餐牌流口水，這時身材高大的總廚正好回店，醫生趁機打招呼說句：「Frutti di mare molto bene」（Verg good seafood）讚美幾句，再說真希望能嘗到廚藝，誠心誠意的好說話總會得到回報——晚上準七時，醫生獨坐陽台面對大片海洋，跟海平綫約上了。

前菜很簡單，是生蝦、紅蝦和海螯蝦（Langoustine）各一，當地漁穫勝在新鮮，橄欖油和海鹽調味便已足夠。第二道菜很有趣，墨魚片的處理有點像潮州菜，只是大廚配以中東式鷹嘴豆泥（Hummus），相信是改良自西西里島的八爪魚配Hummus（要知道九世紀時，伊斯蘭Byzantine（拜占庭）曾佔領西西里島）。Pasta是Tagliatelle加當地白魚和Bottarga（烏魚子），台灣人喜切片吃，意大利人則磨粉添上Pasta，Tagliatelle定是以魚湯作底，故全是海洋的味道。其他菜式，醫生當然有胃口全數沽清，只可惜不夠篇幅寫下去。

海平綫一直陪伴到甜品端上，才在黑暗中悠然離開。這頓飯吃得也不孤單，只要想着海平綫另一端愛着的人便可。

▲ 約會海平綫