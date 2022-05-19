元朗帝庭居中層 低估價15%成交 地產版 2022/05/19 分享： 分享： 忠誠拍賣昨日推出15項物業拍賣，並售出其中一項法院令物業。單位位於元朗帝庭居2期7座中層A室，實用面積約467平方呎，開價430萬元，每口價5萬元，獲3組客爭購，最終以455萬元沽出，呎價約9,743 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 市場快訊 最新專欄文章 更多 倫敦Brent Cross Town 售380萬起 今日 倫敦Brent Cross Town 售380萬起 西營盤舖1470萬售 帳面蝕920萬 2022/05/18 西營盤舖1470萬售 帳面蝕920萬 淺水灣道72號放售 估值22億 2022/05/18 淺水灣道72號放售 估值22億 曼市Colliers Yard第1期 216萬入場 2022/05/18 曼市Colliers Yard第1期 216萬入場 南區Ocean Bay洋房 叫價2億放售 2022/05/17 南區Ocean Bay洋房 叫價2億放售 物業 元朗 拍賣 帝庭居 銀行 天水圍 娉廷