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元朗帝庭居中層 低估價15%成交

地產版 2022/05/19

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忠誠拍賣昨日推出15項物業拍賣，並售出其中一項法院令物業。單位位於元朗帝庭居2期7座中層A室，實用面積約467平方呎，開價430萬元，每口價5萬元，獲3組客爭購，最終以455萬元沽出，呎價約9,743

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欄名 : 市場快訊

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