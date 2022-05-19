陳健波：審議撥款「太快」 非好事

新一屆立法會出名高效，即是快速通過政府的議案。但終於有議員首次打算推翻工務小組早前決定，要求官員再到議會解釋工程撥款。連財委會主席陳健波亦承認，現時審議撥款「快得滯」，不是好事。

議員擬推翻 工務小組決

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