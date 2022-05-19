陳健波：審議撥款「太快」 非好事 政治版 2022/05/19 分享： 分享： 新一屆立法會出名高效，即是快速通過政府的議案。但終於有議員首次打算推翻工務小組早前決定，要求官員再到議會解釋工程撥款。連財委會主席陳健波亦承認，現時審議撥款「快得滯」，不是好事。 議員擬推翻 工務小組決 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 林鄭：官員「捱義氣」留任數月 不尋常 2022/05/18 林鄭：官員「捱義氣」留任數月 不尋常 前同袍爆料 李家超最欣賞劉備 2022/05/17 前同袍爆料 李家超最欣賞劉備 李家超：特首夫人工作 妻自行選擇 2022/05/16 李家超：特首夫人工作 妻自行選擇 張國鈞「青」年look 黨友暗祝做官 2022/05/14 張國鈞「青」年look 黨友暗祝做官 擬設小組研架構重組 料葉劉任主席 2022/05/13 擬設小組研架構重組 料葉劉任主席 政治 立法會 工程 公屋 粉嶺 工聯會 鄧家彪 陸頌雄 陳健波 郭偉强