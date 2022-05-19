Google面試工具 助求職者應對場景 行政人員版 2022/05/19 分享： 分享： 畢業季即將到來，不少應屆畢業生已經開始整理履歷，準備求職。Google早前推出「Interview Warmup」AI面試工具，利用演算法幫助用戶準備面試題目，以應付不同職位的面試情況，助求職者做好準 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Apple Music Live 周六全球用戶免費 今日 Apple Music Live 周六全球用戶免費 自動車機械人送餐 Uber Eats加州試行 2022/05/18 自動車機械人送餐 Uber Eats加州試行 每周增200起底信息 私隱署研限制連結tg 2022/05/18 每周增200起底信息 私隱署研限制連結tg AirPods等產品 蘋果料改USB-C接口 2022/05/17 AirPods等產品 蘋果料改USB-C接口 應對收入訂戶跌 Netflix擬攻直播領域 2022/05/17 應對收入訂戶跌 Netflix擬攻直播領域 Google 求職招聘