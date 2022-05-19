遙距工作需求增 10類初級職位受捧 行政人員版 2022/05/19 分享： 分享： 【本報訊】疫情似有放緩趨勢，企業也開始讓員工重返辦公室工作，勞動市場一方面受到大辭職潮的衝擊，另一方面員工們也比以往更着重工作生活平衡（Work-Life Balance）。據《CNBC》報告指，職業 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 港物理治療師流失高 學會促檢討薪酬待遇 2022/05/18 港物理治療師流失高 學會促檢討薪酬待遇 人力資源管理添效率 自動化方案4大好處 2022/05/17 人力資源管理添效率 自動化方案4大好處 企業招聘重技能 員工需自我增值 2022/05/16 企業招聘重技能 員工需自我增值 擁3技能奪職場優勢 變革思維加強創新 2022/05/13 擁3技能奪職場優勢 變革思維加強創新 企業拓人才庫4招 多元包容發揮潛力 2022/05/12 企業拓人才庫4招 多元包容發揮潛力 疫情 職位招聘 遙距工作 行政管理