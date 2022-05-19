遙距工作需求增 10類初級職位受捧

【本報訊】疫情似有放緩趨勢，企業也開始讓員工重返辦公室工作，勞動市場一方面受到大辭職潮的衝擊，另一方面員工們也比以往更着重工作生活平衡（Work-Life Balance）。據《CNBC》報告指，職業

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