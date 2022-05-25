瑞士寶盛看好大中華地區具增長動力　料港可成區內單一家族辦公室樞紐

提起財富管理，很多人都會即時想起一向與穩健誠信劃上等號的瑞士銀行。成立於1890年的瑞士寶盛私人銀行（Julius Baer），早已將業務擴展至新加坡及香港。歷年除特設專屬團隊，為高淨值客戶帶來度身訂造的理財規劃方案及產品外；更在信託服務範疇為各種資產類別提供估值，盡應客戶所需，至今已躋身亞洲區內五大私人銀行之列。



新冠疫情持續席捲全球，影響遍及不同行業，亞洲地區多年來經濟迅速騰飛，但其增長在這兩年間亦見放緩。瑞士寶盛大中華區私人銀行主管及香港分行行長戚志雄（David Shick）闡述，亞洲是該行的第二個本土市場，自2006年在香港及新加坡兩地設立瑞士以外的第二個基地以來，瑞士寶盛的業務一直高速成長，現已成為區內前五大私人銀行，反映市場認同該行以客為尊的服務宗旨；同時亦可見整個亞洲地區的經濟發展潛力強勁。



支持港推稅務寬免 吸引單一家族辦公室進駐



正因如此，戚志雄指出，瑞士寶盛非常看好由中國牽頭的大中華市場，有信心這個市場在未來五年仍然會是亞洲區業務的增長引擎。「本行在大中華市場不斷擴展的同時，亦視香港為當中的樞紐，早前已選址在太古坊設立佔地達十萬平方呎的新辦公室，足證我們對香港的未來發展同樣充滿信心。」



「事實上，香港作為國際金融中心，同時匯聚大量會計、法律和信託人才，形成了行業生態圈；加上兼具與內地市場互聯互通的優勢，對單一辦公室而言，相信較新加坡更具吸引力。」戚志雄強調，瑞士寶盛作為私人財富管理公會（PWMA）的會員之一，近年亦聯同業界作出最大努力，積極爭取令香港成為亞洲區內的單一家族辦公室中心；而政府現正就單一家族辦公室在港管理的合資格家族投資控權工具，提出稅務寬免的立法建議，不但是一大突破，更有助為香港發展單一家族辦公室創造有利條件，料可被更多高淨值人士視為進駐亞洲的首選地點，進一步推動私人銀行業加速發展。



洞悉客戶所需 度身訂造專業方案



提到瑞士寶盛專注於穩健傳統和長遠關係，戚志雄稱，該行的發展策略建基於三大原則：為客戶提供業界最佳服務體驗、成為業界備受推崇與尊敬的公司，以及追求可持續的增長與發展。關注客戶所關切的事項並以客戶為中心，通過全面的財富管理解決方案，助他們實現人生中各種目標 — 無論是個人、事業，以至資產傳承。「受疫情和新世代客戶的影響，我們留意到亞洲富豪的優先事項和投資重點有所轉變，他們普遍較前更關注可持續發展、慈善事業和預先安排遺產等主題。」



「舉一個例，很多同業只是集中推廣標準化的信託產品，我們卻深信，信託應包括所有資產，並非僅是財務資產。有見及此，瑞士寶盛可為客戶的複雜資產（complex asset）進行估值，然後加入信託中，藉此成功與不少客戶建立跨世代的互信關係。」戚志雄補充說。



贊助Formula E賽車 推動可持續發展



私人銀行乍看與賽車並無共通點，瑞士寶盛卻別具前瞻視野，自國際汽車聯合會世界電動方程式錦標賽（Formula E）於2014年首辦以來，一直是賽事的全球合作夥伴，持續為其提供支持。戚志雄直言，這是源於Formula E誕生背後的宏大目標 —推廣電動車為普及的電力應用，從而減低二氧化碳的排放。在這創新的理念中充分流露對社會及環境的關懷，也展現對可持續發展的盼待；同時着重發展電動車這種可投資的科技，這些與瑞士寶盛的價值觀同出一轍。



「作為私人銀行，瑞士寶盛一直關注經濟和社會的結構轉變，例如新能源逐步取代化石燃料、亞洲巿場崛起、全球高齡人口增加、全球糧食資源和電子化帶來的影響等。除了覤準各種重大趨勢帶來的投資機會外，也期望能致力為下一代創造更美好的環境。」戚志雄續說，每年在支持這項別具意義的賽車盛事之餘，也能為氣候變化和可持續發展作出實質貢獻，正是瑞士寶盛的最大目標。



持續拓展亞洲業務 獲多個獎項嘉許



時至今天，全球僱員人數超過6700人的瑞士寶盛，在亞洲亦聘有逾1500名員工，並在香港及新加坡設有兩個記帳中心（Booking Centre）；而業務據點則廣及東京、上海、曼谷及孟買。此外，該行於去年亦獲得多個業界殊榮，包括連續12年獲《財資》雜誌頒發「亞洲最佳精品私人銀行」、首次被《亞洲私人銀行家》評為東盟國家類別的「最佳私人銀行—南亞市場」，以及在《亞洲貨幣》2022年私人銀行大獎中，連奪「亞洲最佳私人銀行—專注業務」、「亞洲最佳私人銀行—高資產凈值客戶」和「新加坡最佳家族辦公室」三項殊榮等，彰顯不斷與時並進，贏得一代又一代的客戶信賴。



(特約)