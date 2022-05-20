鼓勵企業盡ESG責任致力實現碳中和目標

環境、社會及管治（ESG）近年愈發受到企業和投資者重視，企業除了營商以外，更關注環境、社會等議題、積極回饋社會。為了鼓勵和表揚在ESG方面有優秀表現的上市公司，自2018年開始，全球第五大會計網絡BDO在香港的事務所—立信德豪率先舉辦「BDO環境、社會及管治年度大獎」。至今來到第四屆，更以「碳中和」為主題，鼓勵企業盡力減少商業活動中釋放的溫室氣體，並設「主題大獎」嘉許致力實踐長期淨零排放業務模式的上市公司。



氣候危機是全球各國非常關注的議題，中、美等主要經濟體更為碳中和制定了時間表。BDO國際亦於2021年發起BDO可持續發展運動，承諾在2050年之前達至溫室氣體淨零排放。立信德豪留意到全球極端天氣對不同地區的影響正逐步加劇，企業作為建構可持續發展社會的重要一員，亦有責任透過採納減少碳排放的方案，盡最大努力減低從商業活動釋放的溫室氣體，進而實踐達致淨零排放的長遠業務模式。為此，今屆大獎採用了「碳中和」為主題。



設主題大獎緊貼碳中和趨勢



今屆的「主題大獎」，表揚積極實現淨零排放，並在三大範疇表現出色的上市公司，包括年度最大的碳排放減幅（絕對與強度）、本年度推出的減排措施能長遠顯著減少商業活動的碳排放、所訂立的長期願景及實際行動能夠達到實現「碳中和」。立信德豪審計部董事總經理陳錦榮表示：「大獎自2018年設立以來，一直鼓勵上市公司肩負起社會責任和可持續發展重任，很高興可以再次見到熟悉的參加者，更看到參加的企業將減低碳排放、碳中和納入長期商業發展的目標。」



即使2022年香港在疫情陰霾籠罩下，經濟飽受打擊，但無阻企業參加第四屆「BDO環境、社會及管治年度大獎」，來展示其實踐ESG決心和努力。立信德豪非審計部董事總經理江智蛟表示：「今屆年度大獎有近90家企業參與角逐各大獎項，BDO感激參賽者過去一年持之以恆為可持續發展努力，讓今年的ESG年度大獎頒獎能盛大舉行。」

▲ （左起）立信德豪審計部董事總經理陳錦榮、立信德豪非審計部董事總經理江智蛟。

今屆大獎也一如既往，按照公司規模分為4個組別：主板大市值（市值超過500億）、主板中市值（市值100億至500億）、主板小市值（市值少於100億）及創業板。每個組別設有「ESG最佳表現大獎」及「最佳ESG報告大獎」，每個獎項會於各個組別分別選出前三名公司為得獎者，而當中最佳成績的公司將獲選為所屬組別的「ESG年度大獎」得獎者。



企業競爭激烈 成就高水平賽事



今屆「BDO環境、社會及管治年度大獎」繼續請來社會各界賢能之士作專業評審團成員。「ESG最佳表現大獎」評審範圍包括環境層面和社會層面，評審團將檢視於環境層面上檢視企業在排放管理、資源使用、環境及天然資源上的表現;社會層面上將評估企業在僱傭及勞工常規、商業倫理、社區參與上的表現。



「最佳ESG報告大獎」的評審標準分為ESG報告保證、報告質素、ESG管理、報告框架。ESG報告保證和報導質素考慮公司提交支持機構的報告作出的保證是否真確，還有報告的質量和股東參與程度。至於報告框架則考慮其對國際ESG報告標準及指引應用、有否訂立因應讀者意見對ESG報告作出檢討的機制。最後，ESG管理則評估公司在ESG風險管理、ESG策略及實現聯合國可持續發展目標上的表現。



立信德豪董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢表示：「感謝今屆的大會評審運用了他們自身的專業知識和豐富經驗，評選出極具說服力的得獎者，彰顯了大獎的公信力和代表性，讓所有人也能從中有所得着。」

▲ 立信德豪董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢。

江智蛟表示：「由於疫情影響，頒獎禮已連續兩年移師網上舉行，盼望來年能再次聚首一堂，而各單位也能持之以恆為ESG努力。」沒有上市公司們的努力，「BDO環境、社會及管治年度大獎」也難以順利舉行。陳錦榮期盼：「未來能繼續與更多的上市公司、新面孔一起推動香港ESG發展，在推動ESG概念的路上攜手進步。」



（特約）