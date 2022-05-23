政府三億元「先導計劃」助物流公司升級轉型　慳10%營運成本　更符合安檢措施

為提升航空保安水平，香港跟隨國際民用航空組織的全球空運貨物保安政策指引，收緊出口措施，自2021年7月起實施出口貨物百分百安檢安排，要求所有經香港出口的空運貨物，均須經X光設備檢測。安檢時間及成本上升，對物流業界帶來挑戰。香港特別行政區政府在2020年10月推出的「第三方物流服務供應商資助先導計劃」（下稱「先導計劃」），資助物流業應用科技以提升效率及生產力，當中更涵蓋為設立管制空運貨物安檢所須購買的設施，及符合民航處標準的安檢設備，包括X光檢查設備及爆炸物痕量探測設備（ETD）。



「先導計劃」全年接受申請，以一比一配對形式，為每家合資格的第三方物流服務供應商提供合共高達港幣一百萬元的資助，並接受企業就2018年10月30日至2021年6月30日期間訂購的X光檢查設備和ETD申請資助。香港生產力促進局（生產力局）為「先導計劃」的執行機構，每一宗申請均由運輸及房屋局成立的管理委員會審批申請。



其中，成功申請「先導計劃」資助的漢宏貨運有限公司（下稱「漢宏」）不但減低了添置X光機的成本，而且購入的新儀器能夠推動公司業務數碼化，提升庫存管理及營運效率，為業務帶來正面影響。



資助購置檢查設備 長遠節省營運成本



在航空安檢指引收緊前，物流公司需要將貨櫃運送到機場接受X光檢查。物流客戶遍佈全球的漢宏中國華南區執行董事鄭國俊先生指，如果要將所有貨物運送到機場進行X光檢測，會大幅增加運輸成本及等候檢測的時間。幸而，在百分百安檢政策推出後，新措施容許從香港出口的空運貨物，可在香港機場貨運站或機場以外的管制空運貨物安檢設施，進行保安檢查。因此，許多物流企業添置新機器如X光機等，減少新政策帶來的影響。

▲ 許多物流企業添置新機器如X光機等，減少航空安檢指引收緊帶來的影響。

漢宏購入X光設備後，成功就項目申請「先導計劃」資助，並能夠在倉庫自行用X光設備檢測貨品，省卻需額外運輸和等候時間。更重要是，新設備能幫助企業物流服務升級數碼化。鄭國俊先生指，為配合X光檢測，他們更新了倉庫管理系統，可以實時記錄數據、為貨物拍照，並自動上傳至物流系統。他發現業務數碼化後，不但能減低以往文書工作的往來時間及成本，而且大大提升工作效率，更節省約10%營運成本，亦有助加強與海外分公司的溝通，從而提升營運效率。



生產力局有效支援 申請手續簡易快捷



鄭國俊先生指，物流業界在數年間面對疫情及環球經濟不明朗等重重挑戰，影響生意及盈利。幸而「先導計劃」支援業界添置安檢設備，減輕企業負擔，他非常感謝政府對業界的支援。

▲ 漢宏中國華南區執行董事鄭國俊先生。

他認為「先導計劃」的申請流程非常簡單，尤其是擔任執行機構的生產力局提供了完善支援，而且熱心解答疑問，讓申請過程更順暢。企業只需要準備好充足的證明文件，便很大機會可順利完成申請工作。



升級軟、硬件 發展物流數碼化



「先導計劃」的資助範疇涵蓋各種以物流科技或資訊系統提升生產力的項目，鄭國俊先生認為物流業界能透過此計劃優化和改進軟件系統、改善車隊和倉庫管理等問題，從而提升業界競爭力。「物流行業是『揼石仔』的工作，既繁瑣而且盈利不高，如果能夠數碼化，利用先進的設備或軟件系統，改善業務流程和降低成本，能為行業帶來很大幫助。」鄭先生寄語同業善用此計劃的資助提升競爭力，為物流業界開拓更美好前境。



介紹短片:

如有任何查詢，請聯絡「第三方物流服務供應商資助先導計劃」執行機構：

電話：(852) 2788 6077

電郵：tplsp_sec@hkpc.org

網址：tplsp.hkpc.org



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（特約）