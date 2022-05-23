資助中醫藥業提升質素　鼓勵持續進修推動增值

中醫藥源遠流長，與市民健康和生活息息相關。政府近年大力推動中醫藥發展，中醫藥發展基金自2019年6月正式運作以來，已為中醫藥行業各持分者提供不同類型的支援，促進行業不斷精益求精，提升中醫藥服務及質素，亦積極支持人才培訓、研究和推廣等工作，推動行業全方位的發展。



中醫藥發展基金分為「企業支援計劃」和「行業支援計劃」兩部分。資助惠及整個中醫及中藥界不同層面的從業員和機構，包括中醫師和中藥業從業員、中醫診所、中成藥製造及批發商、中藥材零售及批發商、中醫藥相關的專業團體、商會或學會、大學及高等教育院校等。計劃針對不同持分者的需要而設計，務求能提高業界整體水平，推動中醫藥發展。



解決中藥材倉存問題 配合顧客購物新需求



通過「改善倉庫管理、物流和服務資助計劃」獲得所需資助的歐冠大藥房代表陳志鵬指出，作為鄰近屯門碼頭商場的中小型藥房，其服務對象以區內街坊為主。



「舊式店舖的樓底較高，面積卻有限，存放貨品的倉庫細小。惟愈來愈多顧客喜歡原箱訂購中藥產品，以享折扣優惠，要存放這些佔地較多的貨品並非易事。」陳志鵬稱，直至早前從中藥商通訊刊物得知這個計劃，遂作出申請。

▲ 藉成功申請「改善倉庫管理、物流和服務資助計劃」，助歐冠大藥房購置電唧車，讓員工可輕鬆搬運原箱中藥材，並能更有效運用倉庫空間。

「受成本所限，以致未能解決中藥材在倉存上遇到的問題，如本港春夏季的濕度極高，枸杞子等水份較多的中藥材特別容易發霉，變相令經營成本上升。」陳志鵬稱，經計劃撥款添置風扇及抽濕機擺放於貨倉角落，能加強空氣對流，避免貨品發霉及受潮，大大提高防潮效果。此外，公司藉資助購入電唧車後，同事可輕鬆將原箱貨物搬運到倉庫並疊高，盡用倉庫空間；也能幫助顧客將大量貨品運送到停車場，一舉多得。



「令人喜出望外的是計劃覆蓋層面廣闊，藥房獲資助購置標籤打印機，可為保健湯包及涼茶包編製獨有的標籤貼紙，印上條碼、成分、服用方法、注意事項等重要資料，方便收銀員計算價格之餘，也有助客戶從包裝清晰了解中藥材成分及服用方法。」陳志鵬強調，有關計劃針對藥舖最常遇到的倉存問題，提供實際可行的支援，整個申請指引十分清晰，基金更設有專線解答不同疑問，對小本經營的藥房帶來很大效益。此外，藥房可因應所節省的經營成本，相應地調低貨品售價，令顧客亦能受惠，達致多贏局面。

▲ 在資助計劃下，歐冠大藥房購入標籤打印機，為湯包及涼茶包貼上獨有的標籤貼紙，印上條碼、成分及服法等重要資料，方便收銀及顧客查閱。

諮詢專業顧問 獲GMP認證



深諳持續提升生產質素是中成藥愈趨普及的重要因素，成立逾一個世紀的嶺南藥廠（香港）有限公司，一直未有停下發展步伐，更銳意通過申請「中成藥生產質量管理系統優化資助計劃」，取得中成藥生產質量管理規範（GMP）認證，以便進軍內地及國際市場。該公司代表張慧貞指出，近年愈來愈多新品牌的藥油和藥膏產品加入市場，競爭更為激烈；而中成藥監管日趨嚴謹，不同國家及地區各具GMP認證，對具信譽的老字號同樣帶來重大挑戰。



「慶幸我們從簡介會上知悉這項計劃，資助中成藥製造商獲得專業顧問建議及硬件設備的支援，很適合藥廠開拓多元市場的發展需要。」張慧貞解釋，符合擁有GMP認證規範對於中成藥廠進軍本地、歐洲及內地市場甚為重要。

▲ 擁有百年歷史的嶺南藥廠，通過「中成藥生產質量管理系統優化資助計劃」提供的資助，持續更新生產設備。

因此，張慧貞續說，力求一併發展本港、內地與歐洲市場的嶺南藥廠，必須申請本地GMP認證，同時為廠房添置純水系統，以及改善通風過濾設備。「除了撥款資助改善廠房外，計劃內的專業顧問提供不少實用意見，對我們制定未來發展計劃亦大有幫助。」



獲六成學費資助 增持續進修動力



瞄準中醫發展的可觀前景，蔡雅瑤醫師一如不少嚮往傳統文化的新一代，致力將興趣轉化為事業，也有志透過「望聞問切」，將中醫文化薪火相傳。「從院校資訊中看到中醫藥發展基金，原來也有為修讀『資歷架構認可培訓課程』的醫師提供資助，修畢碩士課程可獲發還高達六成學費，不但大大減輕經濟負擔，也鼓勵我不斷進修增值，在這個專業領域尋求發展。」



隨着中醫藥近年已成為本港醫療體系的重要部分，蔡雅瑤選擇入讀香港大學中醫藥學院開辦的兼讀制中醫學碩士學位課程，冀在增進專業知識及水平的同時，亦能提高學歷。「現時不少專業人士皆擁有碩士學歷，中醫也不例外，相信藉此更可提升公眾對中醫藥治療的信心。而這項資助計劃，正可加強中醫藥從業員持續進修的決心，長遠有助推動本港中醫藥的專業發展。」

▲ 蔡雅瑤醫師得到「中醫藥從業員培訓資助計劃」的資助，修讀中醫學碩士學位課程提升專業水平，獲發還六成學費。

電話： 2788 5632 (一般查詢)、

2788 5633 (中醫藥從業員培訓資助計劃A1-1, A1-2, A1-3)

電郵：enquiry@cmdevfund.hk

網址：www.CMDevFund.hk

(特約)