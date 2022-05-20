居屋業主 疫市套現離場 地產版 2022/05/20 分享： 分享： 過去兩個多月，二手市場交投回升，居屋業主亦伺機賣樓套現，惟部分二手居屋大幅減價賣樓，有放盤逾1年單位減價200萬元，售價低於估價，然而業主仍能獲利甚豐，分分鐘升幾倍。 勁減200萬 仍獲利448萬 事實上 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 蘭茜 欄名 : 樓市放大鏡 最新專欄文章 更多 民生加價浪接浪 又會推高樓價 2022/05/13 民生加價浪接浪 又會推高樓價 沙中綫直通金鐘 帶你去東鐵綫追落後 2022/05/06 沙中綫直通金鐘 帶你去東鐵綫追落後 40年樓高齡屋苑 呎價低水贏大市 2022/04/29 40年樓高齡屋苑 呎價低水贏大市 同一層樓兩個單位 為何造價相差百萬？ 2022/04/22 同一層樓兩個單位 為何造價相差百萬？ 二三綫中產屋苑 有佳績 2022/04/15 二三綫中產屋苑 有佳績 補地價 鑽石山 龍蟠苑 凱樂苑 居屋自由市場 廣林苑 二手市場 印花稅 放盤 沙田