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居屋業主 疫市套現離場

地產版 2022/05/20

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過去兩個多月，二手市場交投回升，居屋業主亦伺機賣樓套現，惟部分二手居屋大幅減價賣樓，有放盤逾1年單位減價200萬元，售價低於估價，然而業主仍能獲利甚豐，分分鐘升幾倍。

勁減200萬 仍獲利448萬

事實上

...

撰文 : 蘭茜

欄名 : 樓市放大鏡

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