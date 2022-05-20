港島商廈吸引 實力投資者入市 地產版 2022/05/20 分享： 分享： 本港近期疫情平穩，政府落實第二階段放寬社交距離措施，商廈活動逐漸恢復。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，4月份租務成交量反彈至近5個月高位，而50大指標甲廈成交量亦回升至1月份疫情較穩定 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 郭漢釗 美聯商業區域營業董事 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 樓市辣招 引此為鑑 康文署「禁炒」成效有限 2022/05/19 樓市辣招 引此為鑑 康文署「禁炒」成效有限 最壞的時代 最好的商機？ 2022/05/18 最壞的時代 最好的商機？ 全幢工廈可攻可守 成今年焦點續現買賣 2022/05/17 全幢工廈可攻可守 成今年焦點續現買賣 環球金融露危機 財富洗牌現契機 2022/05/17 環球金融露危機 財富洗牌現契機 美國加息對樓市影響 2022/05/16 美國加息對樓市影響 銅鑼灣 上環 灣仔 太古 紅磡 中環 新界東 九龍 新界 中環中心