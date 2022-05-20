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港島商廈吸引 實力投資者入市

地產版 2022/05/20

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本港近期疫情平穩，政府落實第二階段放寬社交距離措施，商廈活動逐漸恢復。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，4月份租務成交量反彈至近5個月高位，而50大指標甲廈成交量亦回升至1月份疫情較穩定

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撰文 : 郭漢釗 美聯商業區域營業董事

欄名 : 專家論市

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