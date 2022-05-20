港拓創科中心 需克服3障礙

在早前舉行的第6屆特首選舉，候任特首李家超打破歷屆紀錄，以99.16%得票率當選。發展創科中心是李家超政綱中的核心政策，新一屆政府要達成此目標，需要克服問題有三：創科產業基礎薄弱、科研成果轉化困難、科技人才發展空間不足。

政府要提升科研投入，增加成果商品化，製造業是關鍵短板。製造業是研發和創新活動最活躍的經濟領域，也是轉化科技成果為商品的主要載體。新加坡、台灣、南韓與香港同為亞洲四小龍，當年以政策引導製造業着力科技創新，如今在全球市場各有所長，例如台灣的集成電路、新加坡的全球硬碟媒體、南韓的半導體與智能手機；相反，香港製造業為減少成本，全面向內地遷移，其附加值從2007年開始，佔GDP比重長期低於2%。

研發開支不足 產業基礎薄弱

因此，特區政府在《2017年施政報告》定下目標，將香港研發開支比率從0.73%提升至1.5%，但直到去年，依然只有0.99%，其中公私營研發經費比例為6比4，科研投入不如亞洲四小龍其餘3地，而且5年間未有新興香港科技企業崛起，在全球市場獲一席之地。由此可見，香港創科的產業基礎，是下屆政府需要注意的關鍵。

政府應發展依託服務業優勢的高端產業，改善創科所需的產業基礎；香港發展創科的產業基礎，需要正視原有的製造業流失嚴重、土地及人力成本不低的現實。香港經濟由服務業主導，背靠大灣區乃至全國市場，國際聯繫豐富，資訊流通及運輸條件優越，法治及知識產權保護等廣受國際認可，故此政府要發展香港製造業，需要依託以上優勢，以高技術水平獲得高附加值，抵銷人力及土地成本高昂的劣勢。

符合以上條件的產業選項有科技服務業（如數據及信息的處理和分析、知識產權法律服務）、飛機發動機及零部件維修、奢侈品的售後維修和服務、疫苗、醫藥與醫療相關產業等等。以上產業的關鍵，在於業務流程中需要大量高水平服務，進而發揮香港高質量服務業雲集的優勢。

政府可借助房屋優惠及投資等方式，在大灣區乃至全球範圍內招商引資。落到實處，政府應將臨近目標產業的地區，或是規劃為發展目標產業的地區，留有公共房屋及相關產業園區空間，作為招攬科技人才及企業的重要籌碼。

據國際房屋組織Demographia去年的調查，香港連續10年成為全球樓價最難負擔的城市。政府安排公營房屋及園區，抵銷其居住成本及進駐租金成本過高的劣勢，追求產業與人才形成群聚效應，才能要克服外來人才及企業的顧慮。

此外，政府「香港增長組合」可作出相關投資，作為招商引資的籌碼。具體做法可包括但不限於爭取大灣區及跨國企業在港設立研究中心或高端製造業，為港人開設就業職位，傳授及研發相關技術等等。龍頭企業掌控整條供應鏈，獨角獸往往相當具有發展潛力，都可以作為政府優先考慮的選項。

科研成果 轉化技術有困難

香港亦面對着基礎研究轉化為技術的困難。本港科研成果轉化難、轉化率低是不爭的事實，90%的科研成果還沒走向市場，就被埋沒在從基礎研究到產業化的過程中。大學的正業是生產知識與培養人才，在科研方面聚焦立足於科系的基礎研究與論文發表，研究人員與創科市場有距離，實乃先天傾向與限制。

受制於大學在科研項目的競爭關係，跨院校和跨學科研究項目難以推行，但這正是最具探索空間的領域；研究院則可打破學科與院校限制，以行業需要為本，進行相關研究。

創新及科技局的角色，正是加強對創科界的支援，加強對培育創科人才的支援，促進創科發展，以推動高端製造業的發展。因此，局方應設立研究院，將科研成果轉化為技術，招募本港及國際人才；若非技術能力具備明顯優勢，優先收取本港大學修讀工程及科技的畢業生，以扭轉社會輕視工程及科技行業的風氣。

與大學的科研實驗室定位不同，研究院聚焦於應用研究，研究領域則配合政府扶持的產業，務求發展出技術，形成紮根本地與大灣區所需、具備競爭優勢的產業鏈，吸納更多科技人才，創造就業。

任何科研及科技公司發展都需要人才，香港亦需要改善科技人才的發展環境。世界高等教育研究機構（QS）公布的2022世界大學排名，香港有7間大學上榜，其中5間躋身百名之內。根據2018/19學年教育資助委員會的調查數據顯示，22.72%學生修讀工程與科技科，但畢業後從事工程師的人數只有7.3%；本港高校在讀研究生中，非本地人佔82%，很多人畢業後去歐美、新加坡等地發展。

據求職網站JobsDB發布的《2020年大專生就業狀況調查報告》，起薪點最高的行業中，工程和資訊科技分別列第6及第9位。在這樣的背景下，學業成績優異的學生報讀相關學科的意願低落，香港大學和中文大學2019年在理科的收生分數中位數，都低於醫學、商學和法律，足見一斑。

設研究院 改善人才發展空間

設立研究院可改善科技人才發展空間，策略上先整合現有研究資源，再公開招募。獲聘研究員納入常設公務員編制，參照官立、資助學校教師薪級表，向科技人才提供穩定而具備前景的發展空間。

目前香港的研究院包括物流及供應鏈多元技術研發中心、汽車科技研發中心、香港應用科技研究院等等，具體做法為向這些研究院內約400名人才發出邀請函，招募人才從事應用研究為主，將大學科研成果轉化為技術。此外，研究院也與全港大學工程及科技學系合作，於全港乃至全球發出招募廣告，點出所需研究領域及職能。藉此，研究院可發揮千金買馬骨的作用，鼓勵人們投入發展科技。

總括而言，政府要建設國際創科中心，需要改善創科的產業基礎，可用房屋優惠及投資招商引資，發展依托服務業優勢的高端產業。創新及科技局可設置研究院招攬科技人才，以優厚待遇鼓勵社會重視科技人才及發展。

▲ 作者認為，下屆政府要達成發展創科中心的目標，需要先克服3大問題。圖為香港科學園。（資料圖片）