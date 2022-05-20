中國的長中短綫經濟前景

4月份中國的零售與生產經濟數據很不理想，難免使人對中國經濟前景感到憂慮。

改革開放以後，43年以來，中國的實質GDP剛好也是總共上升了43倍，發展軌迹基本上符合我過去20多年的多次論述。但要指出，中國面對的困難一直都是嚴峻的，中華文化中的憂患意識，正是使她能克服險阻的精神支柱。現在中國在面對甚麼困難？能否輕舟再過萬重山？

低成本有效抗疫 以保經濟

短綫的困難，主要來自新冠疫情與上海等地封城所造成的困擾。新冠病毒肆虐全球，沒完沒了，中國需要審時度勢，發展出一套低成本而又有效的抗疫手段，以保經濟。歷史數據很能說明，經濟發展對延長人均壽命有舉足輕重的作用，經濟萎縮所引致對壽命的負面影響，未必低於新冠病毒本身。

縱觀上海、北京、深圳與香港的抗疫經驗，可總結出低成本而又有效的抗疫方法。現時內地核酸檢測的成本，因為用上了把多人的樣本混合的辦法，每次檢驗的真正成本已降至8元人民幣，將來或會更低。倘若中國全國每周一次，對部分隨機抽取的人口（例如人口的10%）進行核酸採樣，一發現某個地區有異常情況出現，立即在該地全民檢測，當可把傳播鏈扼殺於萌芽時；而且成本不高，一年下來，只是580億人民幣左右，等於GDP的0.05%，中國付得起，經濟亦可恢復。

外貿再布局 發展一帶一路

中長綫的困難，是中美關係惡化所可能帶來的世局劇變。俄烏戰爭發生後，美國帶領北約發動對俄制裁戰，除了對歐洲及俄羅斯經濟嚴重衝擊外，也可使中國提高警惕。過去的全球化已快走到盡頭，中國的對外經貿關係必須重新布局，與歐美的貿易將會減少，發展一帶一路以及與俄羅斯的經貿更加重要。

在這過程中，西方國家與中國都會有損傷，但西方國家的自損更嚴重。中國與俄羅斯經濟互補性很強，中國可從俄羅斯進口糧食與能源，對俄則出口品種最多的工業產品。美國會試圖對中國技術封鎖，但鎖不了多久，沒有中國市場，美國不少科技巨企在付出了巨大的研發經費後，根本無利可圖，要及早關門大吉；至於中國，則是習慣了被封鎖，太空科技與國防科技，中國都是自力更生、不靠外力，但正是在這兩個領域，中國都表現極為亮麗。

中國也有着世上最多的理工科畢業生，若社會讓他們發揮所長，必有驚人能量；反觀美國，中學生的數學能力低於中國甚多，這在PISA測試中已顯露出來。

美國的長處是服務業與金融業，但若世界分為敵對陣營，美國的金融業便失去了大量服務對象以及汲取對方資源的能力，必會萎縮。沒有了中國輸出價廉物美的產品，西方國家的消費品價格必會劇增，社會矛盾尖銳，動盪的社會下，經濟增長必會受挫。

高儲蓄投資 基建遠超歐美

更重要的問題是，中國長期的經濟前景如何？我多年來一直都採用及不斷更新一個定量的中國經濟增長模型，以助分析之用，這個模型不能用在中短性的商業周期分析，但對長期經濟的走勢預測，卻十分管用。在過去10年，中國經濟增長的動力，大約70%來自她的高儲蓄，以及隨之而來的高投資率，約30%來自生產效率的進步（帶動力已停滯，對經濟增長無甚貢獻）。

中國的儲蓄率在GDP的4成與5成之間徘徊，世界都在驚歎中國的鐵路、機場、公路、橋樑等耀目的建設成績，這些正是中國超高儲蓄率帶來資本累積成果的一部分例子。我們甚至可以說，中國基建的成績已遠遠超過歐美，這對中國的經濟及扶貧都已起到巨大作用，只要中國人民仍願意高儲蓄，中國的長遠高增長便可維持很長的時間，尤其是生產力仍在進步時，更是如此。

中華憂患意識 防不測風雲

高儲蓄是否正確？太低的儲蓄意味着資本沒能累積，將來缺乏資本，產值有限，人民的消費能力亦有限；但太高的儲蓄率卻也會使今天犧牲過大，人民不一定高興。經濟學中有一理論，叫「儲蓄率的黃金規則」（Golden-Rule saving rate），可估算出哪一個儲蓄率能帶來人民（最大的）長遠消費總值。以中國今天的技術參數和生產力的進步速度，據我的定量估算，中國最優的儲蓄率大約是把GDP的40%儲起來再投資。中國的實際儲蓄率約在43%與44%左右，比黃金規則儲蓄率高出一點；稍為的高出，卻不是壞事。

先師何炳棣教授在他的傳世之作《讀史閱世六十年》中有此記載：他的外祖母張太夫人在他幼時曾教他，吃飯時，見到他喜吃的紅燒肉，應把一塊夾起放在碗底先不吃，接着才隨便吃飯吃餸。這是中華文化憂患意識的體現，可防不測風雲的出現；同理，把儲蓄率弄得稍高於最優的儲蓄率，也是一種防範風險的舉措。中國人民對於宏觀經濟的調節，竟如此符合經濟理論，我怎能不對中國的長期增長抱有信心？

▲ 中國面對的困難一直都是嚴峻的，中華文化中的憂患意識，正是使她能克服險阻的精神支柱。（新華社資料圖片）