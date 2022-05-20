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人氣一鍋堂旺角再開分店 $168起晚市任食兩小時火鍋

副刊版 2022/05/20

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憑招牌香港原味道養生湯底打響名堂的火鍋店一鍋堂，繼旺角豉油街分店外，最近於同區的瓊華中心再開分店，同樣供應午市、晚市火鍋放題，晚市最平$168起，即可享用120分鐘任食養生靚湯火鍋放題，有超過18款湯

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欄名 : 新鮮熱辣

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