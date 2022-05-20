人氣一鍋堂旺角再開分店 $168起晚市任食兩小時火鍋 副刊版 2022/05/20 分享： 分享： 憑招牌香港原味道養生湯底打響名堂的火鍋店一鍋堂，繼旺角豉油街分店外，最近於同區的瓊華中心再開分店，同樣供應午市、晚市火鍋放題，晚市最平$168起，即可享用120分鐘任食養生靚湯火鍋放題，有超過18款湯 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 萬豪金殿全新點心 創意十足 2022/05/16 萬豪金殿全新點心 創意十足 在深水埗見到不一樣的咖啡店 Whatever Coffee╳無紙用 2022/05/16 在深水埗見到不一樣的咖啡店 Whatever Coffee╳無紙用 千両限定日本伊勢海老餐目 刺身鍋物燒烤一蝦三食 2022/05/14 千両限定日本伊勢海老餐目 刺身鍋物燒烤一蝦三食 嘉里酒店全新點心 流心燒賣＋金魚餃 2022/05/13 嘉里酒店全新點心 流心燒賣＋金魚餃 La Table French Brasserie 推出法國五月美食薈 2022/05/11 La Table French Brasserie 推出法國五月美食薈 香港 餐廳 旺角 火鍋 放題