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不做事的甜美

副刊版 2022/05/20

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地中海陽光與美食，為意大利帶來優悠生活，一杯咖啡、幾個朋友，已可在路旁小店消磨半天，晚上再和家人吃餐好的，意大利名句：「Dolce far niente」（sweetness of doing nothing），即是不做事的甜美。可惜，過分甜美的副作用，便是無序。

醫生享受過甜美，最後也要一嘗無序之苦。回港首要條件是陰性PCR核酸測試，早在出發前已訂好到指定實驗室測試，回港前一天準時到達，並再次強調是PCR，而不是快速測試。

晚上收到正式報告時，竟是用了快速測試，早晨去跟實驗室理論，接待員只是聳聳肩愛理不理地說：「OK，No problem，PCR OK」，再追問可否加快，回答仍是：「OK，No problem 7 hours」，七小時後便要起飛，即是說，他們不打算幫忙解決問題，不做事的甜美為醫生帶來無序的痛苦。

幸好得到好友Federico解困，他是城中名醫，幾個電話已幫醫生找到實驗室，願意在兩小時內出報告，並派他的助手作繙譯，剛好於到達機場辦登機手續前幾分鐘，便收到陰性報告，若非如此，醫生便要滯留羅馬（可能也不是壞事）。相對下，回到香港國際機場要過六關才能領取行李，每一關都十分有序、有效率，相信這也是香港人一向的做事作風，雖然繁複但個多小時內已可順利過關。

有序的香港人總是為生活忙碌，少機會享受不做事的甜美，兩者平衡才能恰到好處，也是生活藝術。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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