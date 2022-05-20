我喜歡小孩，不怕百厭精，應付精力旺盛的小人兒亦無難度，大部分的小孩都能引起我繼續逗他們的興致，唯獨一種情況，一見即無癮——其實跟小孩無關，而是遭其父母壞了興致。是怎麼樣的父母呢？答案：小孩跟其他人的所有對答都要介入、插嘴，甚至加以糾正或補充的父母。

曾在飯局坐在一位小男孩旁邊，每問他一條問題，其母在旁就插嘴糾正：「唔係咁講嘢，你應該咁講……」「你唔記得自己仲有嘢可以講俾人聽㗎咩？呢嗱……呢啲吖嘛！」我興味索然，暗盼她快閉嘴。傾談間，我特意講錯一個答案引小男孩「教導」我，男孩聽到我那個古靈精怪的錯答案，哈哈大笑：「唔係咁㗎！哈哈哈！」我鼓勵他快點教我。正當男孩笑着要開腔之際，他媽媽從洗手間回來，馬上介入：「嗱！唔可以笑得咁大聲㗎！唔可以笑人哋㗎！我哋凡事要謙虛……（下刪五分鐘個人演講）」

忽然想起《西遊記之月光寶盒》中，家英哥飾演的唐僧那嗡嗡嗡碎碎唸的叨嘮：「悟空你真係曳曳喇，我同你講，叫咗你唔好亂咁掟嘢㗎啦！月光寶盒係寶物，亂咁掟會染污環境……如果掟到啲小朋友，點算呢？……掟親啲花花草草都係唔好嘅……」那位阿媽和電影裏的唐僧，有異曲同「嗡」之妙。那餐飯的下半場，我選擇收口。

見過有些父母，帶小孩看醫生、看心理治療、參加playgroup，即使生活上細節，如向店舖職員查詢、結交朋友、跟大人說話等，父母全都是搶着替子女發言。在這樣的一個經常被「被發言」的環境下成長，孩子自小欠缺學習如何跟社會相處的機會，例如，如何跟陌生人/同輩/前輩對話、如何處理和解決問題、如何合宜地表達自己的想法和需要、如何調整和修正自己的溝通力等，長大後就會缺乏溝通力和自信心。當然，這類父母是不會停手的，子女大學畢業見工，跟着去坐在後面旁聽兼積極插嘴的，就是這一類。若你是老闆，對住一個由小到大都沒機會學習過跟社會如何相處的應徵者，敢請嗎？

這個情況，誰責任最大？