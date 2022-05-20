筲箕灣香島高層 銀主2460萬售出

美聯物業高級區域經理佘錦驊透露，筲箕灣香島2座高層A室，實用面積1,188平方呎，並連1個車位，由銀主身份以2,460萬元售出，呎價20,707元。

資料顯示，原業主於2017年以約6,254萬元購入兩

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