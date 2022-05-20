筲箕灣香島高層 銀主2460萬售出 地產版 2022/05/20 分享： 分享： 美聯物業高級區域經理佘錦驊透露，筲箕灣香島2座高層A室，實用面積1,188平方呎，並連1個車位，由銀主身份以2,460萬元售出，呎價20,707元。 資料顯示，原業主於2017年以約6,254萬元購入兩 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 市場快訊 最新專欄文章 更多 伯恩光學觀塘兩工廈 申建1幢商廈 今日 伯恩光學觀塘兩工廈 申建1幢商廈 蔡宏興：何文田站項目 最快下季推 今日 蔡宏興：何文田站項目 最快下季推 倫敦Brent Cross Town 售380萬起 2022/05/19 倫敦Brent Cross Town 售380萬起 元朗帝庭居中層 低估價15%成交 2022/05/19 元朗帝庭居中層 低估價15%成交 西營盤舖1470萬售 帳面蝕920萬 2022/05/18 西營盤舖1470萬售 帳面蝕920萬 筲箕灣 香島 二手市場 銀主盤 放盤 粉嶺 九肚山 玖瓏山 歌賦嶺 傲瓏閣