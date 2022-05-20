伯恩光學觀塘兩工廈 申建1幢商廈 地產版 2022/05/20 分享： 分享： 城規會今日將審議部分有關工商項目改劃發展的申請，並料可獲通過，當中包括由伯恩光學創辦人楊建文收購的，觀塘開源道75至77號業發工業大廈，及巧明街119至121號年運工業大廈。申請人早前向會方申請以地積 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 市場快訊 最新專欄文章 更多 筲箕灣香島高層 銀主2460萬售出 今日 筲箕灣香島高層 銀主2460萬售出 蔡宏興：何文田站項目 最快下季推 今日 蔡宏興：何文田站項目 最快下季推 倫敦Brent Cross Town 售380萬起 2022/05/19 倫敦Brent Cross Town 售380萬起 元朗帝庭居中層 低估價15%成交 2022/05/19 元朗帝庭居中層 低估價15%成交 西營盤舖1470萬售 帳面蝕920萬 2022/05/18 西營盤舖1470萬售 帳面蝕920萬 香港 商廈 工廈 觀塘 城規會 業發工業大廈 年運工業大廈 英皇國際（00163） 藍田 屯門