伯恩光學觀塘兩工廈 申建1幢商廈

城規會今日將審議部分有關工商項目改劃發展的申請，並料可獲通過，當中包括由伯恩光學創辦人楊建文收購的，觀塘開源道75至77號業發工業大廈，及巧明街119至121號年運工業大廈。申請人早前向會方申請以地積

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