啟德再爆新盤戰 短期逾7600伙可推 跑道區佔9成 沐泰街8號現樓應戰 地產版 2022/05/20 分享： 分享： 作為本港住宅供應庫的啟德，再爆新盤戰，區內短期料逾7,600伙可登場，當中跑道區更大軍壓境，涉逾6,900伙，同區沐泰街8號項目亦部署以現樓應戰。 嘉華2合作項目 蓄勢待發 近年發展商爭相在啟德插旗，並陸 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 柏瓏II截收逾4050票 每9人爭1伙 今日 柏瓏II截收逾4050票 每9人爭1伙 長沙灣映岸下周上樓書 有機會月內開售 今日 長沙灣映岸下周上樓書 有機會月內開售 你可能感興趣 柏瓏II截收逾4050票 每9人爭1伙 今日 01:00 柏瓏II截收逾4050票 每9人爭1伙 長沙灣映岸下周上樓書 有機會月內開售 今日 01:00 長沙灣映岸下周上樓書 有機會月內開售 成交 發展商 啟德 會德豐地產 嘉華 九龍倉集團（00004） 恒基地產（00012） 新世界發展（00017） 英皇國際（00163） 嘉華國際（00173）