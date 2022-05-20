作為本港住宅供應庫的啟德，再爆新盤戰，區內短期料逾7,600伙可登場，當中跑道區更大軍壓境，涉逾6,900伙，同區沐泰街8號項目亦部署以現樓應戰。

嘉華2合作項目 蓄勢待發

近年發展商爭相在啟德插旗，並陸

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