  • 25°C
香港時間 : 2022520日 (五) 03:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

啟德再爆新盤戰 短期逾7600伙可推

跑道區佔9成 沐泰街8號現樓應戰

地產版 2022/05/20

分享：

分享：

作為本港住宅供應庫的啟德，再爆新盤戰，區內短期料逾7,600伙可登場，當中跑道區更大軍壓境，涉逾6,900伙，同區沐泰街8號項目亦部署以現樓應戰。

嘉華2合作項目 蓄勢待發

近年發展商爭相在啟德插旗，並陸

...

相關文章

柏瓏II截收逾4050票 每9人爭1伙
今日
柏瓏II截收逾4050票 每9人爭1伙
長沙灣映岸下周上樓書 有機會月內開售
今日
長沙灣映岸下周上樓書 有機會月內開售

你可能感興趣

柏瓏II截收逾4050票 每9人爭1伙
今日 01:00
柏瓏II截收逾4050票 每9人爭1伙
長沙灣映岸下周上樓書 有機會月內開售
今日 01:00
長沙灣映岸下周上樓書 有機會月內開售
成交 發展商 啟德 會德豐地產 嘉華 九龍倉集團（00004） 恒基地產（00012） 新世界發展（00017） 英皇國際（00163） 嘉華國際（00173）

上一篇文章

本地消費撑市道 國際名牌未起動

下一篇文章

柏瓏II截收逾4050票 每9人爭1伙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？