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付費App免費下載 AppGallery被揭漏洞

行政人員版 2022/05/20

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近日有Android開發者發現，華為自家應用商店AppGallery出現漏洞，或能允許用戶免費下載需要付費的Android應用程式（App）。

據外媒9To5Google報道，Android開發者

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欄名 : 科技新知

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