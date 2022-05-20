黑客再勒索贖金 97%企業願支付 行政人員版 2022/05/20 分享： 分享： 網絡安全軟件公司卡巴斯基（Kaspersky）發表報告，指全球遭受勒索軟件攻擊的企業中，有88%企業選擇支付贖金。 卡巴斯基在2022年4月對北美、南美、非洲、俄羅斯、歐洲和亞太地區的900間企業進行調 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 付費App免費下載 AppGallery被揭漏洞 今日 付費App免費下載 AppGallery被揭漏洞 Google面試工具 助求職者應對場景 2022/05/19 Google面試工具 助求職者應對場景 Apple Music Live 周六全球用戶免費 2022/05/19 Apple Music Live 周六全球用戶免費 自動車機械人送餐 Uber Eats加州試行 2022/05/18 自動車機械人送餐 Uber Eats加州試行 每周增200起底信息 私隱署研限制連結tg 2022/05/18 每周增200起底信息 私隱署研限制連結tg 軟件 黑客 勒索