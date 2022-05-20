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黑客再勒索贖金 97%企業願支付

行政人員版 2022/05/20

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網絡安全軟件公司卡巴斯基（Kaspersky）發表報告，指全球遭受勒索軟件攻擊的企業中，有88%企業選擇支付贖金。

卡巴斯基在2022年4月對北美、南美、非洲、俄羅斯、歐洲和亞太地區的900間企業進行調

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欄名 : 科技新知

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