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YOHO MALL「Animall奇遇記」+周末市集 與4大佛系動物打卡

行政人員版 04:00 2022/05/20

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社交距離措施進一步放寬，大家都想出去唞唞氣，黛安打聽到，元朗YOHO MALL由6月1日至7月31日，將舉行「夏日樂悠遊‧Animall奇遇記」主題活動，大家可以喺商場走訪4大動物區，多隻呆萌動物會穿插商場室內及戶外園林，包括喺露天廣場午睡嘅4.2米「Chill懶午睡熊」、地下園林嘅4米高嘅「沒所謂長頸鹿」、3隻呆萌大師「『唔係啩』樹熊」，及於白鷺花園歎世界嘅「耍廢河馬君與海豹們」，最啱約埋朋友去打卡，一齊Chill住迎接寫意夏日。

每逢假日商場更設有「WILD-PET周末市集」，匯集多個日台及本地戶外用品潮牌及寵物精品品牌，例如Belmont、Decorum Tentals、Camping Waku等；寵物主題則有手工外衣品牌Sweet Doggg Handmade、手工頸繩品牌Momomade等。市集舉行期間，The Point會員可以積分換領DIY手作包，親手製作手工乾花卡片、木頭畫等；會員亦可以積分換領$50餐飲電子優惠券，喺多間地下園林餐廳消費可享優惠！

本文轉載自《晴報

YOHO MALL「Animall奇遇記」

WILD-PET周末市集

刺蝟用品

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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