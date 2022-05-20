我從大學畢業開始便訂閱多份報章，這對我掌握新聞資訊，幫助我在商業決策上扮演了重要的角色。後來由於網上資訊唾手可得，而且免費，還佔用了我很多時間，我才在10年前開始停止了大部分訂閱，只保留《經濟日報》和《iMoney》。

早前香港爆發第5波疫情，由於宅在家中，未能每天去便利店領取訂閱了的報紙，我便開始訂閱網上版，足不出戶也能享受優質內容，而且乾淨衞生。我估計未來不會再訂閱印刷版的報紙了。

事實上，近年一些我有追看的國際和專業媒體，也開始了訂閱模式。我也減少了瀏覽網上免費的資訊和社交媒體，因為這些內容資訊都缺乏營養，感覺像吃了一堆垃圾食物一樣，而且令你不知不覺間便流走了很多時間。

現在廣告市場被Alphabet和Meta等巨型科技公司壟斷，他們不用製作內容，享受了成本優勢，而且能通過演算法操控內容發放，令媒體公司無法逃出他們的五指山。

媒體可以選擇遵循這些科技巨擘的遊戲規則，配合他們的演算法，以期撿拾他們飽飯之後的剩菜殘羹，但日子一定過得不太好。另一出路是推訂閱制，短期可能犧牲一些廣告收益，但長綫能吸納優質讀者，廣告效益也許更高。另外，也應該增加科技人才，以捕捉區塊鏈和NFT的機遇。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》