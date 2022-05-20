存款量躍升　富融銀行Fusion Bank致力推動金融科技普及發展

虛擬潮流席捲全球，大家有否察覺部分虛擬服務其實早已融入你我的日常生活？早前有本地調查發現，近半數受訪者擁有虛擬銀行（Virtual Bank）帳戶，而可能在未來半年內開戶者亦佔兩成多人，反映虛擬銀行已漸受港人接受。隨着互聯網基礎設施的不斷發展與完善，虛擬銀行服務日益普及，預料它將加快理財投資融入你我生活的步伐。



香港金融管理局（下稱金管局）於2019年發出8個虛擬銀行牌照，至今8家虛擬銀行已全數開業，並提供開戶、港元及外幣存款、貸款、支付轉帳及提款等基本銀行服務。作為行業的一份子，富融銀行執行董事、行政總裁周明表示，鑑於金管局在其公布的「金融科技2025」策略中明言，「全面推展銀行數碼化」乃推動香港金融科技發展的主要範疇之一，故預期虛擬銀行在整個金融科技領域上所擔當的角色將愈趨重要。



近半港人使用虛銀服務 富融存款量躍升第3

為了解港人對虛擬銀行服務的接受程度和評價，富融銀行於今年1月委託市場調查公司訪問了逾1,000名18至54歲的本港市民，結果發現近一半（47%）受訪者已擁有虛擬銀行帳戶，另有四分一（26%）受訪者表示可能在未來6個月內開戶。調查發現逾半（54%）虛擬銀行用戶年齡介乎18至39歲，而40至54歲人士亦佔45%，反映客戶年齡分布相當平均；至於他們的流動資產平均為296萬港元，擁有不俗的流動資產。



因應使用虛擬銀行服務的港人增加，周明透露，該行去年在存款、滙款、貸款及外滙交易等業務範疇均錄得顯著增長。「截至2021年12月31日，我們的客戶數量較2020年大增接近9倍，活躍用戶於年內大增7倍，Fusion Bank App下載量高達逾21萬次。此外，存款規模已逾30億港元，貸款申請宗數亦於6個月內增長逾10倍，日均外滙交易總額亦較2020年增長逾5倍。」



早前多家虛擬銀行先後發表2021年年報，而富融銀行下半年存款增長逾75%，達30.49億港元，以存款量計其排名由業內第5位躍升至第3位。周明補充指，除存款量之外，客戶透過連接WeChat Pay HK作出的總消費額亦較2020年增長接近2倍。「凡此種種可見港人對虛擬銀行的應用和信用均持續上升。」

▲ 富融銀行乃首間連接WeChat Pay HK的虛擬銀行。

▲ 富融銀行執行董事、行政總裁周明（左）及富融銀行董事總經理、副行政總裁岑志豪（右）

支持綠色金融 首創Tesla專享貸款



因應金融科技的持續發展，本港虛擬銀行服務亦愈趨多元化。參考富融銀行的調查結果，存款、轉帳及扣賬卡是港人較常使用的虛擬銀行服務；至於受訪者中的富融銀行客戶則較常使用儲蓄定期存款、外幣儲蓄、私人貸款、汽車貸款以及其獨有的跨境滙款服務。



「整體而言，受訪者對虛擬銀行服務的評價十分良好，逾6成人對虛擬銀行提供的服務和體驗感到滿意。」富融銀行董事總經理、副行政總裁岑志豪透露，根據該行的調查，客戶選用虛擬銀行服務，主要是業界能夠提供較吸引的優惠、較簡單快捷的服務流程，以及更創新的產品。「大部分受訪者認為虛擬銀行的優惠較為吸引（41%）、整體服務流程更加簡單快捷（40%）；另外亦有逾3成受訪者認為虛擬銀行能較傳統銀行提供更創新、更特別及更好的產品（36%），以及提供更好的開戶及電子銀行／流動理財的服務體驗（31%）。」岑志豪說。



為滿足客戶對服務流程及嶄新客戶體驗的需求，作為騰訊集團戰略投資的虛擬銀行，富融銀行致力為客戶構建智慧金融服務生態，例如該行乃首間連接WeChat Pay HK的虛擬銀行，客戶可透過綁定WeChat Pay HK帳戶於本地龐大支付網絡直接消費，打通本地消費與跨境支付的龐大網絡。



「此外，富融銀行也是本港首間提供外滙買賣及跨境滙出滙入款項服務的虛擬銀行，客戶可輕鬆接收來自各地的匯款，亦可直接匯款至內地。」岑志豪透露，該行計劃進一步擴展至支持跨境匯款匯出服務至全球國家或地區，從此匯款無界限，跨境匯款可如轉賬般簡易。

▲ 富融早前更推出市場首創的Tesla專享貸款，讓客戶毋須以車輛作抵押，即可直接提取貸款，在方便客戶靈活調動資金的同時，為支持綠色金融發展作出貢獻。該行將於6月推出「Tesla車主專享禮遇」活動，合資格客戶最高可享總值10,000港幣禮遇。

疫下新常態 無礙虛銀全方位服務



除了為客戶帶來嶄新銀行服務體驗外，岑志豪表示，隨著早前疫情升溫，市民均盡量減少外出，並避免不必要的接觸，而虛擬銀行亦正好滿足他們在理財、支付方面的需要。「以富融銀行為例，我們積極打造全方位的『零接觸全線上』理財服務，所以無論疫情發展如何，客戶只須透過手機即可以隨時隨地完成開戶，並體驗多元化的理財產品及服務。」



理財以外，由於富融銀行同時支援電子支付服務，故客戶即使足不出戶亦可於網上選購生活所需並享購物優惠；而當他們前往實體店購物時，亦可透過Fusion Bank App進行非接觸式支付，減低病毒傳播的風險。

▲ 富融銀行響應今年政府消費券，推出「消費筆筆賞」活動，讓客戶作任何金額消費都可賺取消費金額8%-10%WeFun微積分回贈。

▲ 富融銀行聯合冠名贊助「2021美麗的夜香港跨年演唱會」維港大型萬人狂歡倒數跨年演唱會，與港人一起慶祝除夕迎接新年。

強強聯手 構建智慧金融服務生態



作為本港虛擬銀行之一員，富融銀行自2020年12月開業以來，憑藉騰訊繁榮生態圈的優勢，致力為客戶構建智慧金融服務生態，包括與騰訊集團旗下的不同品牌包括JOOX、手機遊戲PUBG MOBILE：絕地求生M等合作，為客戶帶來不同的活動及優惠，為本港客戶構建理財新常態。消費方面，該行亦與麥當勞、建華集團旗下的「香港街市」Fresh Market、大家樂、759阿信屋、D-park大型商場等合作，為客戶帶來不同種類的生活消費優惠。



問及該行的未來發展時，周明表示，該行會持續透過連接騰訊和工商銀行等股東的生態圈的優勢，在開拓金融科技和金融服務應用場景的策略上為客戶提供便捷、優惠和安全的非凡體驗，並秉持實踐「科技向善、服務港人」的使命與遠景，讓智慧金融融入大眾生活，享受自在未來。

（特約）