白石角配套不足 興建鐵路站全區變天

【分析】政府去年提出研究以現時位處大埔白石角的香港教育大學運動中心用地為基礎，興建新的東鐵綫科學園/白石角車站，潛在的鐵路站單純解決了區內一直為人詬病的交通不足問題，抑或能帶來更多潛在效應，為全區變天

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