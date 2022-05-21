白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 置業家居 2022/05/21 分享： 分享： 【分析】政府去年提出研究以現時位處大埔白石角的香港教育大學運動中心用地為基礎，興建新的東鐵綫科學園/白石角車站，潛在的鐵路站單純解決了區內一直為人詬病的交通不足問題，抑或能帶來更多潛在效應，為全區變天 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ 今日 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ 2房佔半數 開放式細絕白石角 今日 2房佔半數 開放式細絕白石角 Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 今日 Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 Silicon Hill全面睇 今日 Silicon Hill全面睇 你可能感興趣 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ 今日 01:00 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ 2房佔半數 開放式細絕白石角 今日 01:00 2房佔半數 開放式細絕白石角 Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 今日 01:00 Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 最新專欄文章 更多 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ 今日 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ Silicon Hill全面睇 今日 Silicon Hill全面睇 Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 今日 Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 2房佔半數 開放式細絕白石角 今日 2房佔半數 開放式細絕白石角 光銀林樵基+聯博王耀維 拆局中外形勢 後市反攻22500 2022/05/16 光銀林樵基+聯博王耀維 拆局中外形勢 後市反攻22500 白石角 鐵路