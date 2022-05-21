2房佔半數 開放式細絕白石角 置業家居 2022/05/21 分享： 分享： 【戶型分布】大埔白石角Silicon Hill第1期，由5座12層高的住宅大廈組成，提供576伙，實用面積介乎217至851平方呎，預計關鍵日期為2024年2月29日，樓花期約21個月。 項目標準戶佔 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ 今日 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 今日 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 今日 Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 Silicon Hill全面睇 今日 Silicon Hill全面睇 你可能感興趣 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ 今日 01:00 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 今日 01:00 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 今日 01:00 Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 最新專欄文章 更多 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ 今日 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ Silicon Hill全面睇 今日 Silicon Hill全面睇 Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 今日 Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 今日 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 光銀林樵基+聯博王耀維 拆局中外形勢 後市反攻22500 2022/05/16 光銀林樵基+聯博王耀維 拆局中外形勢 後市反攻22500 一手市場