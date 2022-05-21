  • 25°C
香港時間 : 2022521日 (六) 02:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2房佔半數 開放式細絕白石角

置業家居 2022/05/21

分享：

分享：

【戶型分布】大埔白石角Silicon Hill第1期，由5座12層高的住宅大廈組成，提供576伙，實用面積介乎217至851平方呎，預計關鍵日期為2024年2月29日，樓花期約21個月。

項目標準戶佔

...

欄名 : 封面故事

相關文章

白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？
今日
白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？
白石角配套不足 興建鐵路站全區變天
今日
白石角配套不足 興建鐵路站全區變天
Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房
今日
Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房
Silicon Hill全面睇
今日
Silicon Hill全面睇

你可能感興趣

白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？
今日 01:00
白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？
白石角配套不足 興建鐵路站全區變天
今日 01:00
白石角配套不足 興建鐵路站全區變天
Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房
今日 01:00
Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房

最新專欄文章 更多

白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？
今日
白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？
Silicon Hill全面睇
今日
Silicon Hill全面睇
Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房
今日
Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房
白石角配套不足 興建鐵路站全區變天
今日
白石角配套不足 興建鐵路站全區變天
光銀林樵基+聯博王耀維 拆局中外形勢 後市反攻22500
2022/05/16
光銀林樵基+聯博王耀維 拆局中外形勢 後市反攻22500
一手市場

上一篇文章

白石角配套不足 興建鐵路站全區變天

下一篇文章

Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？