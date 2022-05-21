Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房

Silicon Hill第1期近日開放一個2房無間隔改動示範單位，為翠景閣第3座9樓B2室，實用面積405平方呎，屬2房連開放式廚房戶型，樓高3.15米。項目主打2房戶，佔總供應逾半。單位開則間隔實用

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