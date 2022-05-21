Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 置業家居 2022/05/21 分享： 分享： Silicon Hill第1期近日開放一個2房無間隔改動示範單位，為翠景閣第3座9樓B2室，實用面積405平方呎，屬2房連開放式廚房戶型，樓高3.15米。項目主打2房戶，佔總供應逾半。單位開則間隔實用 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ 今日 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 今日 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 2房佔半數 開放式細絕白石角 今日 2房佔半數 開放式細絕白石角 Silicon Hill全面睇 今日 Silicon Hill全面睇 你可能感興趣 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ 今日 01:00 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 今日 01:00 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 2房佔半數 開放式細絕白石角 今日 01:00 2房佔半數 開放式細絕白石角 最新專欄文章 更多 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ 今日 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ Silicon Hill全面睇 今日 Silicon Hill全面睇 2房佔半數 開放式細絕白石角 今日 2房佔半數 開放式細絕白石角 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 今日 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 光銀林樵基+聯博王耀維 拆局中外形勢 後市反攻22500 2022/05/16 光銀林樵基+聯博王耀維 拆局中外形勢 後市反攻22500 一手市場