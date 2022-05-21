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Silicon Hill全面睇

置業家居 2022/05/21

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Silicon Hill寓意白石角創科園區發展，可以媲美美國矽谷；項目位處優景里63號，鄰近香港科學園，現時園區商業發展日漸成熟，愈開愈多餐廳，白石角街坊不用再乘車便能品嚐到各國美食；園內亦有大型超市

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欄名 : 封面故事

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