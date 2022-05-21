Silicon Hill全面睇 置業家居 2022/05/21 分享： 分享： Silicon Hill寓意白石角創科園區發展，可以媲美美國矽谷；項目位處優景里63號，鄰近香港科學園，現時園區商業發展日漸成熟，愈開愈多餐廳，白石角街坊不用再乘車便能品嚐到各國美食；園內亦有大型超市 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ 今日 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 今日 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 2房佔半數 開放式細絕白石角 今日 2房佔半數 開放式細絕白石角 Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 今日 Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 你可能感興趣 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ 今日 01:00 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 今日 01:00 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 2房佔半數 開放式細絕白石角 今日 01:00 2房佔半數 開放式細絕白石角 最新專欄文章 更多 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ 今日 白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 今日 Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 2房佔半數 開放式細絕白石角 今日 2房佔半數 開放式細絕白石角 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 今日 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 光銀林樵基+聯博王耀維 拆局中外形勢 後市反攻22500 2022/05/16 光銀林樵基+聯博王耀維 拆局中外形勢 後市反攻22500 白石角