白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？ 置業家居 2022/05/21 分享： 分享： 大埔白石角一帶已有近3年沒有新盤供應，最近終於有新地的Silicon Hill推出第1期，涉576伙，且有望於下周開價。該區近年發展日漸成熟，將來更有機會被港鐵白石角站覆蓋，進一步改善區內交通。該盤開 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 今日 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 2房佔半數 開放式細絕白石角 今日 2房佔半數 開放式細絕白石角 Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 今日 Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 Silicon Hill全面睇 今日 Silicon Hill全面睇 你可能感興趣 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 今日 01:00 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 2房佔半數 開放式細絕白石角 今日 01:00 2房佔半數 開放式細絕白石角 Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 今日 01:00 Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 最新專欄文章 更多 Silicon Hill全面睇 今日 Silicon Hill全面睇 Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 今日 Silicon Hill翠景閣3座9樓B2室 實用面積405平方呎 2房 2房佔半數 開放式細絕白石角 今日 2房佔半數 開放式細絕白石角 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 今日 白石角配套不足 興建鐵路站全區變天 光銀林樵基+聯博王耀維 拆局中外形勢 後市反攻22500 2022/05/16 光銀林樵基+聯博王耀維 拆局中外形勢 後市反攻22500 二手市場 一手市場 施政報告 豪宅