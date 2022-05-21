白石角Silicon Hill憧憬鐵路覆蓋 投資自住睇高 一綫？

大埔白石角一帶已有近3年沒有新盤供應，最近終於有新地的Silicon Hill推出第1期，涉576伙，且有望於下周開價。該區近年發展日漸成熟，將來更有機會被港鐵白石角站覆蓋，進一步改善區內交通。該盤開

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