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紅磡必嘉坊 1期主打1及2房 涉1,000伙 擬下月登場

置業家居 2022/05/21

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恒地紅磡重建項目日前正式命名為必嘉坊，必嘉坊前稱黃埔4街項目，由最初收樓至今歷時逾20年，總樓面面積為約100萬平方呎，結合共8組地盤的大規模項目，是近30年全港最大型私人發展商999年地契市區舊樓重

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欄名 : 新盤速遞

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