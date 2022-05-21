紅磡必嘉坊 1期主打1及2房 涉1,000伙 擬下月登場 置業家居 2022/05/21 分享： 分享： 恒地紅磡重建項目日前正式命名為必嘉坊，必嘉坊前稱黃埔4街項目，由最初收樓至今歷時逾20年，總樓面面積為約100萬平方呎，結合共8組地盤的大規模項目，是近30年全港最大型私人發展商999年地契市區舊樓重 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 長沙灣映岸 預計下周上載樓書 料下月開售 今日 長沙灣映岸 預計下周上載樓書 料下月開售 瓏碧首批50伙 最快下周售 折實$499.8萬入場 2022/05/14 瓏碧首批50伙 最快下周售 折實$499.8萬入場 瓏碧全面睇 2022/05/14 瓏碧全面睇 洪水橋#LYOS「層層疊趣」花園複式戶 折實價$1,381.6萬起 2022/05/07 洪水橋#LYOS「層層疊趣」花園複式戶 折實價$1,381.6萬起 白石角Silicon Hill 設12種戶型 擬本月推售 2022/05/07 白石角Silicon Hill 設12種戶型 擬本月推售 必嘉坊 必嘉坊1期 映岸 一手市場