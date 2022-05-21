長沙灣映岸 預計下周上載樓書 料下月開售

由香港小輪及市區重建局發展的長沙灣映岸，預計下周初上載樓書，首張價單將於月內公布，開價參考映築等附近新盤，示範單位亦會於短期內開放。

長沙灣映岸為早前恒地推出的長沙灣新盤「The Harmonie映築」

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