長沙灣映岸 預計下周上載樓書 料下月開售 置業家居 2022/05/21 分享： 分享： 由香港小輪及市區重建局發展的長沙灣映岸，預計下周初上載樓書，首張價單將於月內公布，開價參考映築等附近新盤，示範單位亦會於短期內開放。 長沙灣映岸為早前恒地推出的長沙灣新盤「The Harmonie映築」 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 紅磡必嘉坊 1期主打1及2房 涉1,000伙 擬下月登場 今日 紅磡必嘉坊 1期主打1及2房 涉1,000伙 擬下月登場 瓏碧首批50伙 最快下周售 折實$499.8萬入場 2022/05/14 瓏碧首批50伙 最快下周售 折實$499.8萬入場 瓏碧全面睇 2022/05/14 瓏碧全面睇 洪水橋#LYOS「層層疊趣」花園複式戶 折實價$1,381.6萬起 2022/05/07 洪水橋#LYOS「層層疊趣」花園複式戶 折實價$1,381.6萬起 白石角Silicon Hill 設12種戶型 擬本月推售 2022/05/07 白石角Silicon Hill 設12種戶型 擬本月推售 必嘉坊 必嘉坊1期 映岸 一手市場