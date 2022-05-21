玄關備感應式電燈 設計貼心【獲74分】

明翹匯在今年5月開始陸續入伙，本刊記者日前跟鍾智剛（鍾Sir）一同驗收2座低層C室、實用面積413平方呎的2房單位。

現時不少新樓都響應日趨流行的智能家居概念，明翹匯也不例外。甫入大門，玄關便設有感應式

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