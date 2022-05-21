明翹匯區內新星 約60伙放租 1房$1.25萬起 置業家居 2022/05/21 分享： 分享： 位於青衣的明翹匯是該區近20年來第一個新盤，位於細山路，由佳明集團發展，鄰近老牌屋苑美景花園。物業附近設有巴士及小巴站，往來港鐵青衣站的車程約需十分鐘。 明翹匯共提供776伙，由兩座32層住宅組成，各細 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 明翹匯3房開揚景 今日 明翹匯3房開揚景 玄關備感應式電燈 設計貼心【獲74分】 今日 玄關備感應式電燈 設計貼心【獲74分】 你可能感興趣 明翹匯3房開揚景 今日 01:00 明翹匯3房開揚景 玄關備感應式電燈 設計貼心【獲74分】 今日 01:00 玄關備感應式電燈 設計貼心【獲74分】 最新專欄文章 更多 玄關備感應式電燈 設計貼心【獲74分】 今日 玄關備感應式電燈 設計貼心【獲74分】 明翹匯3房開揚景 今日 明翹匯3房開揚景 長沙灣傲凱歷時4年終沽清 主打1房 $599萬起入場 2022/05/14 長沙灣傲凱歷時4年終沽清 主打1房 $599萬起入場 收樓質素欠佳 5項工種「捧蛋」【獲40分】 2022/05/14 收樓質素欠佳 5項工種「捧蛋」【獲40分】 傲凱1房開揚景 2022/05/14 傲凱1房開揚景 中原地產 上車盤 明翹匯 青衣