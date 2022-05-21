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明翹匯區內新星 約60伙放租 1房$1.25萬起

置業家居 2022/05/21

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位於青衣的明翹匯是該區近20年來第一個新盤，位於細山路，由佳明集團發展，鄰近老牌屋苑美景花園。物業附近設有巴士及小巴站，往來港鐵青衣站的車程約需十分鐘。

明翹匯共提供776伙，由兩座32層住宅組成，各細

...

欄名 : 樓市熱話

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