劇本殺體驗館LARPHUB 全新遊戲概念 自創本土故事 傳遞社會信息 置業家居 2022/05/21 分享： 分享： 近年實境遊戲除了密室逃脫、狼人殺外，原來最近有一種新的遊戲-「劇本殺」引入到香港，究竟是怎樣玩的呢？今次帶大家來到劇本殺體驗館LARPHUB了解一下。 LARPHUB由兩位年輕人創辦，Hess負責後勤事 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 藝人余曉彤推海洋友善防曬乳 宣揚防曬「SUN」態度 2022/05/14 藝人余曉彤推海洋友善防曬乳 宣揚防曬「SUN」態度 全港首間 壽喜燒外賣專門店 家中歎A5+和牛 疫下突圍 半年極速回本 2022/05/07 全港首間 壽喜燒外賣專門店 家中歎A5+和牛 疫下突圍 半年極速回本 智能健身App 逾100堂健身教學 零器械在家運動 2022/04/30 智能健身App 逾100堂健身教學 零器械在家運動 5大AI功能手機 電視簡易同步 2022/04/30 5大AI功能手機 電視簡易同步 藍雪櫃送你所想 取你所需 為低收入家庭送暖 2022/04/23 藍雪櫃送你所想 取你所需 為低收入家庭送暖 創業 遊戲