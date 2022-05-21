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劇本殺體驗館LARPHUB 全新遊戲概念 自創本土故事 傳遞社會信息

置業家居 2022/05/21

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近年實境遊戲除了密室逃脫、狼人殺外，原來最近有一種新的遊戲-「劇本殺」引入到香港，究竟是怎樣玩的呢？今次帶大家來到劇本殺體驗館LARPHUB了解一下。

LARPHUB由兩位年輕人創辦，Hess負責後勤事

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欄名 : 地區‧人‧情

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