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CCL按周升0.32% 展望繼續窄幅遞升

置業家居 2022/05/21

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中原城市領先指數（CCL）最新報181.84點（根據5月9日至5月15日簽訂的正式買賣合約，4月25日至5月1日簽訂的臨時買賣合約計算），按周升0.32%。

按地區劃分，本周4區樓價2升2跌，當中新界東

...

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