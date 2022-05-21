CCL按周升0.32% 展望繼續窄幅遞升

中原城市領先指數（CCL）最新報181.84點（根據5月9日至5月15日簽訂的正式買賣合約，4月25日至5月1日簽訂的臨時買賣合約計算），按周升0.32%。

按地區劃分，本周4區樓價2升2跌，當中新界東

...