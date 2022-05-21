CCL按周升0.32% 展望繼續窄幅遞升 置業家居 2022/05/21 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）最新報181.84點（根據5月9日至5月15日簽訂的正式買賣合約，4月25日至5月1日簽訂的臨時買賣合約計算），按周升0.32%。 按地區劃分，本周4區樓價2升2跌，當中新界東 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL最新報181.25點 連升2周後回軟 2022/05/14 CCL最新報181.25點 連升2周後回軟 CCL按周升0.92% 連漲兩星期 報182.74點 2022/05/07 CCL按周升0.92% 連漲兩星期 報182.74點 8大指數齊升 CCL重上180點水平 2022/04/30 8大指數齊升 CCL重上180點水平 CCL按周微跌0.16% 展望下半年重回190點 2022/04/23 CCL按周微跌0.16% 展望下半年重回190點 確認樓價見底回升 CCL連漲2周 報179.65點 2022/04/15 確認樓價見底回升 CCL連漲2周 報179.65點 CCL 中原地產