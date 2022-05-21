美聯儲加息半厘 本港息口走勢如何？

美聯儲於日前宣布加息0.5厘，聯邦基金利率由0.25至0. 5厘，提高至介乎0.75厘至1厘，加息決定及幅度合乎市場預期。另一方面，局方亦宣布將於6月啟動縮表，由每月縮減資產負債表475億美元，至9月增加至每月950億美元。雖然美聯儲於今年已加息兩次達0.75厘，但香港銀行仍未跟隨加最優惠利率（P）。然而，美國「加息」及「收水」步伐會對香港息口及按揭市場造成甚麼影響呢？

銀行結餘跌破千億 或隨美加息

現時美國通脹持續高企，3月消費物價指數（CPI）按年升8.5%，再創超過40年新高，加上疫情及外圍局勢緊張，引發的供應鏈樽頸及對全球經濟造成不確定性，筆者相信未來美國加息及縮表行動仍會持續進行。而香港息口方面，筆者認為本港銀根仍然充裕，即使銀行體系結餘由高峰多達$4,575億逐步回落至現時約$3,375億，但仍屬於偏高水平，相信短時間內未有太大壓力立即跟隨美國加息（P）。參考上一輪加息周期，美國加息9次達2.25厘，香港才加息1次為0.125厘。倘本港銀行體系結餘回落至$1,000億以下水平，銀行料有機會考慮跟隨美國加息（P），因此相信是次美國加息短期內對本港樓市的影響不大。

次季H按實際利率料見2.1厘

不過大家要留意，縱使港P未有變動，但與樓按相關的一個月銀行同業拆息（HIBOR）則有機會上升，影響供樓支出增加。近月一個月HIBOR一直徘徊於0.2厘左右，使用H按計劃的供樓人士只需以1.5厘左右利率作供款。然而今次美國加息幅度比上次更大，而且即將啟動縮表，筆者料美元將會逐步增強，套息交易增，本港或將觸及7.85的弱方兌換保證，令銀行結餘進一步下降，拆息亦將隨之上升，預計次季末一個月HIBOR挑戰0.6厘至0.8厘水平，H按實際利率或會升至2.1厘。假設$500萬貸款額，年期30年，現時HIBOR約0.2厘，實際按息1.5厘，每月供款$17,256；如HIBOR升至0.6厘，實際按息升至1.9厘，每月供款增加$976（5.7%）至$18,232；如HIBOR升至0.8厘，實際按息升至2.1厘，每月供款增加$1,476（8.6%）至$18,732。

雖然使用H按人士因應拆息上升而導致供款增加，但Ｈ按實際息率相比P按（2.5厘）及定按計劃（10年期為2.45厘）仍是較低。長遠來看，美國年內將繼續加息，息口趨勢必然向上，筆者建議有意置業人士要定期留意本港的息口走勢，事前先仔細計算自身的供款負擔能力及評估中長綫風險，揀選最合適的按揭計劃。

▲ 筆者指雖然未來美國加息及縮表行動會持續進行，但本港銀行體系結餘仍屬於偏高水平，相信短時間內未有太大壓力立即跟隨美國加息。