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粵海拾桂府加推3至4房戶 售價￥240萬起

置業家居 2022/05/21

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位於珠海金灣航空新城的粵海拾桂府，屬於珠海城區西拓、未來市中心的主要地段，目前加推3、4房戶型，售價由￥240萬起。

項目由粵海集團發展，位於金灣航空新城，離華發商都僅400米，佔地面積6萬平方米，為

...

欄名 : 國內置業

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2022/04/30
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