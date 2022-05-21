粵海拾桂府加推3至4房戶 售價￥240萬起 置業家居 2022/05/21 分享： 分享： 位於珠海金灣航空新城的粵海拾桂府，屬於珠海城區西拓、未來市中心的主要地段，目前加推3、4房戶型，售價由￥240萬起。 項目由粵海集團發展，位於金灣航空新城，離華發商都僅400米，佔地面積6萬平方米，為 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 九洲保利天和擁交通優勢 推3期高層住宅 共涉1,773伙 2022/04/30 九洲保利天和擁交通優勢 推3期高層住宅 共涉1,773伙 琴澳灣1號 339米高雲端大宅 金融島地標 2房售￥1,258萬起 2022/04/23 琴澳灣1號 339米高雲端大宅 金融島地標 2房售￥1,258萬起 鳳山府享輕軌站優勢 連裝修售￥256萬起 2022/04/15 鳳山府享輕軌站優勢 連裝修售￥256萬起 招商‧臻灣府坐擁橋頭堡優勢 連裝修售￥237萬起 2022/04/02 招商‧臻灣府坐擁橋頭堡優勢 連裝修售￥237萬起 平沙九號廣場地標式住宅 罕有開放式 自住投資皆宜 2022/03/05 平沙九號廣場地標式住宅 罕有開放式 自住投資皆宜 人民幣 物業 澳門 珠海 橫琴