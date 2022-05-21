英國伯明翰The Wharf Buildings, Glasswater Locks 市中心河畔住宅 提供1房至2房 入場費$264萬起 置業家居 2022/05/21 分享： 分享： 英國中部城市伯明翰（Birmingham）位置方便，而且配套完善，向來吸引各國投資者及專才進駐。是次推介位處市中心的河畔住宅項目Glasswater Locks，最新有其中一期The Wharf ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Prince of Wales Drive享雙鐵路優勢 1房入場費$802.1萬起 2022/05/14 倫敦Prince of Wales Drive享雙鐵路優勢 1房入場費$802.1萬起 新加坡Altez現樓豪宅 複式及頂層戶 盡覽聖淘沙海景 2022/05/07 新加坡Altez現樓豪宅 複式及頂層戶 盡覽聖淘沙海景 布里斯本Queen's Wharf Tower位處CBD 坐擁河景 1成首期$32.6萬上車 2022/04/30 布里斯本Queen's Wharf Tower位處CBD 坐擁河景 1成首期$32.6萬上車 墨爾本STH BNK by Beulah綜合式發展 配套齊備 1房$308.6萬入場 2022/04/23 墨爾本STH BNK by Beulah綜合式發展 配套齊備 1房$308.6萬入場 多倫多SIX99低密度設計 自設六星級會所 2022/04/15 多倫多SIX99低密度設計 自設六星級會所 英國 伯明翰 海外物業 英鎊