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英國伯明翰The Wharf Buildings, Glasswater Locks 市中心河畔住宅 提供1房至2房 入場費$264萬起

置業家居 2022/05/21

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英國中部城市伯明翰（Birmingham）位置方便，而且配套完善，向來吸引各國投資者及專才進駐。是次推介位處市中心的河畔住宅項目Glasswater Locks，最新有其中一期The Wharf

...

欄名 : 海外置業

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